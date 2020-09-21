Beşiktaş Belediyesi'nden “Askıda cihaz adlı bilgisayar tablet televizyon” kampanyası

21 Eylül 2020 Pazartesi, 14:56

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana eğitime kapalı olan okullar, yüz yüze eğitim için bugün kademeli olarak öğrencilere kapılarını açtı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Beşiktaş Nimetullah Mahruki İlkokulu’nda 2020-2021 eğitim öğretim yılının açılışı için düzenlenen programa katıldı. İlçe protokolünün katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Pandemi nedeniyle kamera ve fotoğrafçıların sınıfa alınmadığı törende Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman sınıflara girip öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı için "hoş geldiniz" dedi.

Okulda ve okul bahçesinde çocuklar için koranavirüse karşı alınan tedbirleri yerinde inceleyen Başkan Akpolat ve Kaymakam Bakan, incelemelerin ardından okul bahçesinde öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kısa bir sohbet gerçekleştirerek yeni eğitim dönemi için öğretmenlere başarılar dilediler.

Koranavirüs süresince ilçedeki tüm okulların bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Akpolat, “Bütün bir Beşiktaş, İstanbul ve Türkiye olarak eğitim alanında seferberlik başlatmak zorundayız. Öğrencilerin ve velilerin bu zor zamanlarında onların yanındayız. Her türlü imkanımızı geleceğimiz olan çocuklarımız için seferber ediyoruz. Zorlu bir süreç bizi bekliyor ve bunun üstesinden dayanışma ile gelebiliriz” dedi.

“ASKIDA CİHAZ KAMPANYASI”

Öğrencilerin uzaktan eğitim alması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Akpolat şöyle konuştu:

“Bu nedenle motivasyonları konsantrasyonları bozuluyor dolayısıyla verim alınamıyor o nokta da Beşiktaş Belediyesi olarak eğitime destek sağlamak için ‘Askıda Cihaz adlı Bilgisayar Tablet Televizyon’ kampanyası başlattık. Bilgisayar, tablet ve televizyon noktasında imkanı olan vatandaşımızdan alıp ihtiyacı olan ailelerimize çocuklarımıza dağıtıyoruz. Kampanyaya katkı sunmak isteyenler Beşiktaş Belediyesi’nin web sitesi besiktas.bel.tr üzerinden kampanyaya destek olabilirler. Hızlıca bu kampanyayla bu eksiklikleri de Beşiktaş’ta gidereceğiz. Hatta sadece Beşiktaş değil diğer ilçelerdeki okullara da bu noktada yardımcı olacağız. Yeni eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Öğrencilerin okula uyum sürecinin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi temennisinde bulunan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, okulda sağlık konusunda yaşanabilecek en ufak bir şüphede İlçe Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilmesine dikkat çekti. Okullarda yapılan yenileme çalışmaları için Başkan Rıza Akpolat’a teşekkür eden Bakan, yeni eğitim öğretim yılı için herkese başarılar diledi.