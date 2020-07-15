Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:12
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TFF 33. hafta hakemlerini açıklarken, Beşiktaş-Fenerbahçe maçına ünlü bir isim atandı.
Süper Lig'in 33'üncü haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.



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