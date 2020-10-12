Beşiktaş Hatay için meydan okudu

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından Hatay'daki orman yangınları için destek kampanyası başlattı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2020 Pazartesi, 16:15
Beşiktaş Hatay için meydan okudu
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Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından Hatay'daki orman yangınları için destek kampanyası başlattı.

Siyah Beyazlı kulüp, ilk etapta 1903 fidanı Hatay'a bağışladı. Tqitter hesabından, Galatasaray'a meydan okuyan Beşiktaş'ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeşertmek için 1903 adet fidan bağışlayarak

@GalatasaraySK 'a meydan okuyoruz."

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