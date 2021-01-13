Beşiktaş için Mandzukic'te karar anı!

13 Ocak 2021 Çarşamba, 10:17

Beşiktaş’ın Mario Mandzukic transferinde yeni detaylar ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yönetimin 6 aylığına 1 milyon Avro garanti ve maç başı 20 bin Avro'luk teklifine Hırvat forvetin menajerinin “Maç başı istemiyoruz. 6 aylığına 1.5 milyon garanti para talep ediyoruz” yanıtını verdiği öğrenildi.

Bu taleple ilgili son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Ancak Mandzukic transferinin gerçekleşmesi için yabancı kontenjanında yer açılması gerekiyor. Halen kadroda 18 yabancı bulunuyor. Mirin, Douglas ve Lens ile yollar ayrılacak. Hasic'in durumu ise belirsiz