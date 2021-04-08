Beşiktaş Kulübü Başkan adayından çok konuşulacak İrfan Can Kahveci iddiası
Beşiktaş Kulübü Başkan adayı Hürser Tekinoktay sosyal medyadan paylaştığı tweetle ses getirdi.
Hüsrer Tekinoktay, paylaştığı içeriğe Medipol Başakşehir kulübünü ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyerek
"18 Nisan Pazar günü İBB ile oynayacak olan FB, İrfan Can Kahveci’nin sözleşmesine göre;
Şampiyon olması halinde İBB’ye 1 milyon euro + KDV ödeyecek.
Emre’li Fenerbahçe’nin şampiyon olması içinde bu maçı kazanması gerekiyor.
Bakalım hangisi daha kolay?" dedi.
18 Nisan Pazar günü İBB ile oynayacak olan FB, İrfan Can Kahveci’nin sözleşmesine göre;— Hürser Tekinoktay (@tekinoktay) April 8, 2021
Şampiyon olması halinde İBB’ye 1 milyon euro + KDV ödeyecek.
Emre’li Fenerbahçe’nin şampiyon olması içinde bu maçı kazanması gerekiyor.
Bakalım hangisi daha kolay ?@ibfk2014 @TFF_Org https://t.co/0HVq9cFl8J
HÜSRER TEKİNOKTAY KİMDİR?
Ahmet Nur Çebi'nin seçildiği Beşiktaş Başkanlık seçiminde aday olan ve 500'e yakın oy toplayan Hüsrer Tekinoktay, başkan olması halinde takıma ünlü yıldız Bale'yi getireceğini vaat etmişti.
31 Temmuz 1960 İstanbul’da doğan Hürser Tekinoktay sporcu kimliğiyle tanınıyor. Tekinoktay, ilkokulu Moda İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Marmara Koleji Fen Bölümü’nde okudu.
İtalyan Kültür Derneğinde iki yıl İtalyanca eğitim alan Hüsrer Tekinoktay, 1993-1994 sezonunda İtalya’nın Lazio Kulübü’nde yaptığı staj sonrasında aktif antrenörlük hayatına başladı. Çalıştırdığı futbolcular arasında çok sayıda A Milli, ümit millî ve genç millî olan futbolcular bulunuyor. Bunlardan bazıları ise şöyle: Yasin Sülün, Mesut Kumcuoğlu, Aydın Tuna, Tunç Kip, Savaş Kaya, Barbaros Yavaşoğlu, Yalçın Ayhan, Ali Cansun Bigeçaslan ve Nihat Kahveci.
2000-2001 sezonunda bir dönem Nevio Scala’nın yardımcılığını yapan Hüsrer Tekinoktay Beşiktaş’ta ki görevinin ardından 2001-2002 sezonunda şimdiki adı TFF 1. ligi olan o dönemde 2 A Kategorisi takımlarından Çanakkale Dardanelspor Teknik Direktörlüğü görevini yürüttü. Görev yaptığı süreçte Çanakkale Dardanelspor takımının yaş ortalaması 17 yaşına düşürerek Avrupa’nın en genç takımını yaratmış aynı dönemde 6 kez haftanın takımı seçilmiş ve Türkiye Kupası’nda 16’ya kalmıştır.
Hürser Tekinoktay, İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.
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