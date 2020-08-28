Beşiktaş sağ bekini Roma'da buldu!
Beşiktaş'ın Roma forması giyen sağ bek Davide Santon’un transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
Beşiktaş, Davide Santon’u bitiriyor.
Siyah Beyazlılar’ın Roma forması giyen sağ bek Davide Santon’un transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
Transfer
çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kadrosunu önemli bir
isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. İtalyan gazeteci
Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Roma sağ beki Davide
Santon’un yeni adresi büyük ihtimalle İstanbul olacak.
Roma’nın 29 yaşındaki oyuncuyu yeni sezonun kadrosunda düşünmediği, Beşiktaş’ın da transferde önemli mesafe aldığı kaydedildi.
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