Beşiktaş sağ bekini Roma'da buldu!

Beşiktaş'ın Roma forması giyen sağ bek Davide Santon’un transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2020 Cuma, 12:08
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Beşiktaş, Davide Santon’u bitiriyor.

Siyah Beyazlılar’ın Roma forması giyen sağ bek Davide Santon’un transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Roma sağ beki Davide Santon’un yeni adresi büyük ihtimalle İstanbul olacak.

Roma’nın 29 yaşındaki oyuncuyu yeni sezonun kadrosunda düşünmediği, Beşiktaş’ın da transferde önemli mesafe aldığı kaydedildi.



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