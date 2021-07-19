Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde devam ediyor.
Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı.
Antrenman, kondisyon koşuları ve streching çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına üç günlük iznin ardından, 23 Temmuz Cuma günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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