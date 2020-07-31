Beşiktaş'a bir Alanyalı daha: Fatih'i verdiler Welinton'u aldılar
Alanyaspor'un sol beki N'Sakala'yı alan Beşiktaş, şimdi de savunmacı Weliton'u renklerine bağladı.
Beşiktaş transferde hızlı.
Alanyaspor'un sol beki N'sakala'yı alan Beşiktaş, şimdi de savunmacı Weliton'u renklerine bağladı.
Weliton'a karşılık Sivasspor'dan dönen orta alan oyuncusu Fatih Aksoy bonservisi ile Alanyaspor'a verildi.
Fatih Sivasspor'un gözdesiydi.
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