Beşiktaş'a bir Alanyalı daha: Fatih'i verdiler Welinton'u aldılar

Alanyaspor'un sol beki N'Sakala'yı alan Beşiktaş, şimdi de savunmacı Weliton'u renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2020 Cuma, 23:07
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Beşiktaş transferde hızlı.

Alanyaspor'un sol beki N'sakala'yı alan Beşiktaş, şimdi de savunmacı Weliton'u renklerine bağladı.

Weliton'a karşılık Sivasspor'dan dönen orta alan oyuncusu Fatih Aksoy bonservisi ile Alanyaspor'a verildi.

Fatih Sivasspor'un gözdesiydi.


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