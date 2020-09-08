Beşiktaş’ın gözü Fenerbahçe’de
Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe’nin Bankalar Birliği anlaşmasına imza atmasıyla birlikte yapılandırmanın gerçekleşmesi için girişimlerini hızlandıracak. İmzaların atılmasıyla kasaya 160 milyon TL girmesi bekleniyor.
Bankalar Birliği ile yaklaşık 4 aydır yapılandırma için görüşme halinde olan Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe’nin anlaşmaya imza atmasıyla birlikte yapılandırmanın gerçekleşmesi için girişimlerini hızlandıracak. İmzaların atılmasıyla kasaya 160 milyon TL girmesi bekleniyor.
Beşiktaş’ta gözler Fenerbahçe’nin imzalama aşamasında olduğu Bankalar Birliği anlaşmasında. Başkan Ahmet Nur Çebi, önceki yönetimin yüksek faizden kısa vadeyle imzaladığını söylediği anlaşmanın şartlarının hafifletilmesi için yaklaşık 4 aydır görüşme halinde. 5 yıllık vadeyi 10 yıla çekmek isteyen Çebi, faizlerin düşmesiyle birlikte uzun vadede kulübün rahatlıkla borçlarını temizleyeceğini düşünüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 10 yıl vadeli şekilde anlaşmaya imza atması beklenirken, Beşiktaş Yönetimi de bu imzayı bekliyor.
160 MİLYON TL GİRDİ BEKLENİYOR
Fenerbahçe’nin imzaları atmasıyla birlikte, 4 aydır yapılan görüşmeleri sonuca bağlamak için girişimlerini hızlandıracak olan Ahmet Nur Çebi, 1.6 milyar TL üzerinden daha düşük faizli ve 10 yıl vadeli yapılandırma talebinde bulunacak. 2 yıl geri ödemesiz planla birlikte anlaşmanın imzalanmasıyla siyah-beyazlıların kasasına da 160 milyon TL girecek. Daha önce Beşiktaş için uzun vadeli planını dile getiren ve 2+10 yıllık planlamaya vurgu yapan Çebi, 12 yıllık süre sonunda denk bütçeyle hareket eden borçsuz bir Beşiktaş ortaya çıkarmayı hedefliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Paçavra, ahlaksız
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- FETÖ'den ihraç edildi
- FETÖ kaymakamları
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti
Video Haberler
- Türkiye’deki gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' görüntülendi
- Canlı yayında haber sunduğu sırada ekrana yansıdı
- Cesedi vinçle çıkartıldı
- Markete yarı çıplak girdi! Taciz edip kan döktü
- Adnan Oktar ve 'kediciklerin' kaçma anı
- İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında Atatürk tepkisi!
- Motosikletlinin ölümden döndüğü “makas” terörü kamerada
- Evlilik teklifi cezayla bitti
- Taksim'de insanlık ölmüş dedirten olay
En Çok Okunan Haberler
- Paçavra, ahlaksız
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- FETÖ'den ihraç edildi
- FETÖ kaymakamları
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti