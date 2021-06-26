Beşiktaş'ın Leo Pereira'yı transfer etmek istediği iddia edildi
Savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen Leo Pereira için devreye girdiği iddia edildi.
Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Leo Pereira ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Flamengo forması giyen Leo Pereira için Beşiktaş'ın devreye girdiğini Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande duyurdu. Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ ile görüştüğünü söyleyen Vene Casagrande; "Emre Kocadağ, Leo Pereira'yı kiralamak istediklerini söyledi" açıklamasını yaptı.
25 yaşındaki Brezilyalı sol ayaklı stoper için Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Flamengo ile görüşeceği belirtildi.
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