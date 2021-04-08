Beşiktaş'ın şampiyonluk kredisi 1 yenilgi, 1 beraberlik
Beşiktaş kalan 9 maçta hanesine 22 puan yazdırması durumunda rakiplerinin maçlarına bakmadan ligi şampiyon olarak tamamlayacak.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın da 6 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin bitimine 9 maç kala şampiyonluk hesaplarını yapmaya başladı.
ŞAMPİYONLUK İÇİN 22 PUAN YETİYOR
31 maçta topladığı 67 puanla rakiplerini geride bırakmayı başaran Beşiktaş'ta şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Siyah-beyazlılar, kalan 9 maçta hanesine 22 puan yazdırması durumunda rakiplerinin maçlarına bakmadan ligi şampiyon olarak tamamlayacak. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 5 puan fark bulunan siyah-beyazlılar, sarı-lacivertli ekibin ligdeki bütün maçlarını kazanması durumunda dahi, ikili averajda rakibinden üstün olduğu için, puan eşitliğiyle şampiyonluk kupasını kaldırmayı başaracak.
Beşiktaş’ın ligde kalan maçları:
Erzurumspor (D)
Ankaragücü
Sivasspor (D)
Kayserispor
Çaykur Rizespor (D)
Hatayspor
Galatasaray (D)
Karagümrük
Göztepe (D)
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