Beşiktaş'ın şampiyonluk kredisi 1 yenilgi, 1 beraberlik

08 Nisan 2021 Perşembe, 15:37

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın da 6 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin bitimine 9 maç kala şampiyonluk hesaplarını yapmaya başladı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN 22 PUAN YETİYOR

31 maçta topladığı 67 puanla rakiplerini geride bırakmayı başaran Beşiktaş'ta şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Siyah-beyazlılar, kalan 9 maçta hanesine 22 puan yazdırması durumunda rakiplerinin maçlarına bakmadan ligi şampiyon olarak tamamlayacak. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 5 puan fark bulunan siyah-beyazlılar, sarı-lacivertli ekibin ligdeki bütün maçlarını kazanması durumunda dahi, ikili averajda rakibinden üstün olduğu için, puan eşitliğiyle şampiyonluk kupasını kaldırmayı başaracak.

Beşiktaş’ın ligde kalan maçları:

Erzurumspor (D)

Ankaragücü

Sivasspor (D)

Kayserispor

Çaykur Rizespor (D)

Hatayspor

Galatasaray (D)

Karagümrük

Göztepe (D)