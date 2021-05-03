Beşiktaşlı Cyle Larin Avrupa'nın zirvesinde!
Beşiktaş'ın formda golcüsü Cyle Larin, penaltı golleri dışarıda bırakıldığında, Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.
Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Cyle Larin Avrupa'da adından söz ettiriyor. Şimdiden birçok takımla adı anılan Kanadalı futbolcu istatistikleriyle dikkat çekiyor.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 41 maçta 23 gol atan Larin 4 de asist üretti.
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Opta verilerine göre Avrupa'da, bu sezon, penaltı golü atmadan en yüksek gol sayısına ulaşan futbolcu Larin oldu.
İşte penaltı golleri çıkarıldığında ortaya çıkan tablo:
Cyle Larin 19
Youssef En-Nesyri 17
Kevin Volland 16
Dominic Calvert-Lewin 15
Lautaro Martínez 15
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