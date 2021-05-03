Beşiktaşlı Cyle Larin Avrupa'nın zirvesinde!

Beşiktaş'ın formda golcüsü Cyle Larin, penaltı golleri dışarıda bırakıldığında, Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:35
Beşiktaşlı Cyle Larin Avrupa'nın zirvesinde!
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Beşiktaş'ın yükselen yıldızı Cyle Larin Avrupa'da adından söz ettiriyor. Şimdiden birçok takımla adı anılan Kanadalı futbolcu istatistikleriyle dikkat çekiyor. 

Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 41 maçta 23 gol atan Larin 4 de asist üretti. 

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Opta verilerine göre Avrupa'da, bu sezon, penaltı golü atmadan en yüksek gol sayısına ulaşan futbolcu Larin oldu.

İşte penaltı golleri çıkarıldığında ortaya çıkan tablo:


Cyle Larin 19

Youssef En-Nesyri 17

Kevin Volland 16

Dominic Calvert-Lewin 15

Lautaro Martínez 15


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