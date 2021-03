Beşiktaş’ta Atiba maçı ‘savaş’ olarak nitelerken F.Bahçe’de Gökhan iğneyle oynamak istiyor

19 Mart 2021 Cuma, 04:00

‘BELİRLEYİCİ MAÇ OLUR’

Beşiktaş’ın tecrübeli yıldızı Atiba, şampiyonluk yolunda F.Bahçe maçının önemine dikkat çekerken “Derbi belirleyici olacak” dedi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kanadalı futbolcu, “Derbi maçları zordur. Ligde konumu iyi olan iki takım olacak. Biz bu maçın önemini, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kazanmak istiyoruz. F.Bahçeli oyuncular da aynı şekilde. Bir savaş olacak. Belirleyici bir maç olacağı kesin. F.Bahçe’yi yenmek şampiyonluk anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

‘DEVAM ETMEK İSTİYORUM’

“Şu an kendimi iyi hissediyorum” diyen Atiba, “Sezon başından fikirlerim değişmedi. 2 ay kaldı sezonun bitmesine. Şu an yaptığımız şeye odaklanmış durumdayım. Aklımda devam etmek var. Sezon sonu nasıl hissedeceğime bakacağım. Şu an iyi hissediyorum. Vücudumla ilgili şikayetim yok. Savunmada da hücumda da elimden geleni yapıyorum. Bu sezon çok fazla başarıya aç oyuncumuz var. Kendi üzerime düşeni yapıyorum, hepimiz kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

KURAL HATASI İTİRAZINA RET



Türkiye Basketbol Federasyonu, Bursa’da oynanan ve ev sahibi takımın 89-86 kazandığı TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex maçı için Siyah-Beyazlıların yaptığı kural hatası itirazını reddetti. Beşiktaş “Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk basketbol tarihinde ‘Kara Perşembe’ olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır. Bu hakız ve mesnetsiz karar, bizim için yok hükmündedir” açıklamasını yaptı.

‘YAPIN İĞNEYİ OYNAYAYIM’



Samandıra’da teknik direktör Erol Bulut sahaya süreceği 11’i oluşturmaya çalışıyor. Bulut umarım savaşan bir takım kurar. Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül’ün sakatlıkları sürüyor. Sinan şu an daha iyi durumda. Gökhan’ın durumu ise belirsizliğini koruyor. 36 yaşındaki futbolcu sakat da olsa önemli maçlarda hep forma giymişti. Bugün yine aynı düşüncede. Beşiktaş derbisinde arkadaşlarıyla beraber olmak istiyor. Sağlık ekibi futbolcunun oynamasından yana değil.

‘İKİ KEZ BURADA ŞAMPİYONLUK YAŞADIM’

F.Bahçe’nin fedakâr kaptanı Gökhan Gönül, zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getirirken, “G.Birliği karşısında şok bir yenilgi aldık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz gerçek. Ancak bugüne kadar desteğini esirgemeyen taraftarlarımız, kalan haftalarda da bize güvenmeye devam etsin. Tüm takım olarak isteğimiz, arzumuz F.Bahçe’ye şampiyonluğu getirmek. Daha önce bu takımda iki kez bu duyguyu yaşadım. 3.’sünün de olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

PELKAS: SAVAŞAN F.BAHÇE



F.Bahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Pelkas, Beşiktaş derbisinde, G.Birliği mağlubiyetini telafi etmeyi arzuladıklarını belirtirken, “Taraftarlarımızın, kötü sonuçlar sonrasında hayal kırıklığı yaşaması normal. Bunu derbide telafi etmek istiyoruz. Beşiktaş’ı yenebileceğimizi biliyoruz. Saha içinde ve dışında birlikte hareket etmeliyiz. Taraftarımıza söz veriyorum, sahada savaşan bir F.Bahçe olacak. 11 hafta ve kazanılabilecek çok puan var. Maç maç gideceğiz. Her maçı ayrı bir hikâye olarak göreceğiz ve sonrasında olacaklara bakacağız” dedi.