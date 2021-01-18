Beşiktaş'ta gündem Brezilyalı yıldız Pato

18 Ocak 2021 Pazartesi, 13:22

Dünyaca ünlü 31 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcu Alexandre Pato, Beşiktaş’ta gündeme geldi. Mario Mandzukic'in Milan'ı tercih etmesi üzerine forvet arayışlarına yeniden başlayan Beşiktaş, bonservisi elinde olan Brezilyalı golcü Alexandre Pato'nun peşine düştü.

1 MİLYON AVRO ARTI BONUS

Bir süredir boşta olan Pato’nun menajeriyle iletişime geçen yönetimin, 6 ay için 1 milyon Avro garanti ücret, artı 500 bin Avro bonuslu sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Beşiktaş, şimdi golcü futbolcudan gelecek cevabı bekliyor.

Kariyeri boyunca Milan ve Chelsea gibi devlerin formalarını da giyen Pato, son olarak ülkesinin takımlarından Sao Paulo'da oynamıştı.

PATO KİMDİR?

Alexandre Pato, 2 Eylül 1989’da Brezilya’nın Paraná eyaletinde doğdu. Internacional altyapısında (2000-2006) yetişen, Milan ve Chelsea gibi devlerin formalarını da giyen Brezilyalı milli futbolcu, Série A ekiplerinden São Paulo’da kariyerini sürdürmektedir. Santrafor mavkinde forma giyen futbolcu 1,80 m boyundadır.