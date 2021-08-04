Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde; basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan antrenman; pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenman yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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