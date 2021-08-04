Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

DHA
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:20
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde; basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan antrenman; pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenman yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 



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