Beşiktaş'tan derbi öncesi Bernard Mensah açıklaması
Beşiktaş'ta dünkü antrenman sonrası ağrı hisseden Ganalı oyuncu Bernard Mensah, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaş, dün gerçekleştirilen antrenman sonrasında ağrı hisseden Bernard Mensah'ın yapılan kontroller sonrasında yarın 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray derbisinin kadrosundan teknik ekip onayı doğrultusunda çıkarıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ödem tespit edilmiştir.
Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
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