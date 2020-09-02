Beştaş'tan Akkal'a tepki: Kaç tane troll hesabın var?
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AKP Milletvekili Tamer Akkal’ın sosyal medya hesabından Selahattin Demirtaş ve kızlarına hakaret içerikli paylaşım yapılmasına sert tepki gösterdi.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, AKP Milletvekili Tamer Akkal’ın Selahattin Demirtaş ve kızlarına sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapmasına ilişkin “Bir yaratık aslında. Çünkü attığı Tweet'in insanlıkla hiçbir ilgisi olamaz. Utanmadan sıkılmadan sözde özür dilemiş, ‘hesaplar karıştı, onu danışmanım atmış, ben böyle düşünmüyorum’ demiş. Bu nasıl bir şeydir? Senin hesabını kim yönetiyor? Kaç tane troll hesabın var? Fake hesaplar mı kullanıyorsunuz? Biz de sosyal medya kullanıyoruz, eğer troll hesapların yoksa bu kadar alçakça dili nasıl hesaplar karıştı diye siz çıkıp savunabiliyorsunuz? Buna karşı her türlü hukuk mücadelesi yürütülecek. 7 bin 500 troll hesabın kapatıldığı Türkiye’de iktidar milletvekillerinin nasıl troll'ük yaptığını ve aslında kendilerinin de troll olduğunun kanıtıdır bu. Hesap açmanıza gerek yok, zaten sizler birer troll'sünüz. Açılacak davada, dava ehliyeti var mıdır yok mudur bilmiyorum. Bu nefret söylemi, saldırılara zemin hazırlamaya devam ediyor” dedi.
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