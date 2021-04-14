Beyaz et fiyatları cep yakıyor

14 Nisan 2021 Çarşamba, 17:41

Tavukta kanadın kilosu yaklaşık 50 lirayken bütün bir pilicin fiyatı 20 lirayı buldu. Samsun Kasaplar Odası beyaz etten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pamuk, Ramazan ayına gelinen süreçte sık sık zam yapılan tavuğun kilogram fiyatının 2 ayda 5 TL arttığını ifade etti. Beyaz Et Sanayicileri Derneği Birliği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan ise, ''dünyada hububat fiyatlarının yüzde 60-70 oranında artmış olması maliyetlerimizi arttırmasına rağmen ramazan öncesi fırsatçılık gibi bir durum söz konusu değil'' dedi.

“TAVUK KANADI LÜKS”

Tavuktaki fiyat artışın kırmızı etle yarıştığını söyleyen Samsun Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pamuk, tavuğun kilo fiyatının 2 ayda 5 lira arttığını ifade etti. Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı ise, ''bugün tavuk kanadının artık lüks sayıldığını belirterek “Nisandan önce tavuğun fiyatı 2- 3 lira arttı, 17 liraya satmaya başladık. Ramazanda zam yok dedik” ifadelerini kullandı.

Yardımcı, “İnciğin bize maaliyeti 20 lira 65 kuruş, biz ise bunu 24 TL'ye satıyoruz. Ortalama yüzde 20 bile zam koymuyoruz. Çünkü tavuk yurttaşın ucuz gıdası. Pandemide her şeye yüzde yüz zam geldi ama biz fırsatçılık etmedik” dedi.

“İTHAL YEM VURGUSU”

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, tavuğun alış ve satışına dahil olmadıklarını ifade ederek yemleri yüzde 70 oranında ithalat yoluyla karşılanması sebebiyle fiyat artışlarının yaşandığını vurguladı.

“KARTEL YARATILDI”

Et tebliği düzenlemesi ile tavuğun kasaplarca parçalanıp satılmasının yasaklanmasının bir kartel yarattığını belirten Yalçındağ, “Biz danayı alıyoruz parçalıyoruz satıyoruz hiçbir sıkıntı yok, iki kiloluk tavuğu parçalama iznimiz yok. Alıp da bunu 4-5 firmanın iznine verirseniz sonuçta da böyle istedikleri gibi indirirler istedikleri gibi çıkarırlar. Burada kartel var, bunun başka bir izahı var. Ulaşım araçlarıyla firmalardan alıyoruz satışa sunuyoruz, içerisinde bizim yüzde 20’lik bir kâr iskontomuz var, başka da hiçbir dahilimiz yok” ifadelerini kullandı.

“220 DOLARA ALINAN SOYA ŞİMDİ 600 DOLAR”

Beyaz Et Sanayicileri Derneği Birliği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, ''Pandemiden dolayı sıkıntılı süreçlerden geçtik. Dünyada hububat fiyatlarının yüzde 60-70 oranında artmış olması ve maliyetlerimizin yüzde 75’inin yem olduğu bunun da yüzde 65'inin ithal olduğu bir süreçten geçiyoruz. 220 dolara aldığımız soyayı 600 dolara, bin 300 TL’ye aldığımız yemi bugün 2 bin TL’ye temin ediyoruz. Geçtiğimiz yıl çok ciddi yüzde 12-15 zarar ettik. Bu süreci böyle devam ettirmek zorunda kaldık ama şu an öyle 20 lira ya da ramazan öncesi fırsatçılığı gibi bir durum söz konusu değil'' şeklinde konuştu.

“TAVUĞUN FİYATIYLA İLGİLİ SÖYLENENLER DOĞRU DEĞİL”

BESD-BİR’e bağlı tüm bayilerin Türkiye’nin her yerine tavuk fiyatlarını aynı ulaştırdığını, kasaplarınsa yüzde 40-50 karla sattığını belirten Kaplan, tavuğun fiyatıyla ilgili açıklamaların doğru olmadığını belirtti. Kaplan, "Tavuğun kilosu 20 lirayı bulmuyor. Bütün yerel mağazalara baktığınızda piliçin kilogram fiyatı 14,95 TL'dir. Kırmızı et fiyatında nasıl ki antrikot ya da bonfile etin gerçekliği fiyatını yansıtmıyorsa tavukta da öyle. Bütün tavuktan filetosu, yağı derisi ayrılmış incik olarak aldığınızda bu rakam 20 lirayı bulabilir. Bütün piliç olarak konuşmalıyız. Bugün hiç bahsedilmiyor göğüs fiyatları pandemi nedeniyle okulların, fast-foodların, dönercilerin kapalı olması nedeniyle göğüs fiyatı bugün 12 lira. Bunu konuşmuyoruz“ diye konuştu.