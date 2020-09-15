Beyaz Saray çevresinde 'normalleşme' protestosu
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanacak normalleşme anlaşmasına karşı Beyaz Saray yakınlarında protesto gerçekleştirildi.
Beyaz Saray, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanacak normalleşme anlaşmasına ev sahipliği yapıyor. Anlaşmaya saatler kala yüzlerce kişi, anlaşma için imza töreninin gerçekleştirileceği Beyaz Saray'ın etrafında bir araya geldi. Protestocular Filistin bayrakları taşıyarak söz konusu anlaşmaya tepki gösterdi.
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