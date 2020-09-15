Beyaz Saray çevresinde 'normalleşme' protestosu

15 Eylül 2020 Salı, 20:22









Beyaz Saray, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanacak normalleşme anlaşmasına ev sahipliği yapıyor. Anlaşmaya saatler kala yüzlerce kişi, anlaşma için imza töreninin gerçekleştirileceği Beyaz Saray'ın etrafında bir araya geldi. Protestocular Filistin bayrakları taşıyarak söz konusu anlaşmaya tepki gösterdi.



