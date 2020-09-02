Beyoğlu'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı
Beyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.
Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken, Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.
Otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzları tanesi 5 liradan sattığını duyuran kişi çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin sıraya girdiği görüldü. Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satış anını görüntüledi.
Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı. Kişinin niçin böyle bir satış yaptığı öğrenilemedi.
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