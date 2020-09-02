Beyoğlu'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı

Beyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.

DHA
02 Eylül 2020 Çarşamba, 13:10
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Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini  yol kenarına çeken, Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.

Otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzları tanesi 5 liradan sattığını duyuran kişi çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin sıraya girdiği görüldü.  Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu  kamerası ile satış anını görüntüledi.

Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.  Kişinin niçin böyle bir satış yaptığı öğrenilemedi.


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