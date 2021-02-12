Biden açıkladı: 200 milyon ek doz koronavirüs aşısı
ABD Başkanı Joe Biden, "Moderna'dan 100 milyon, Pfizer'dan da 100 milyon ilave aşı almak üzere bugün anlaşma imzaladık" dedi.
Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde incelemelerde bulunan Joe Biden yaptığı açıklamada, "Moderna'dan 100 milyon, Pfizer'dan da 100 milyon ilave aşı almak üzere bugün anlaşma imzaladık" dedi. ABD Başkanı söz konusu ilave aşıların temmuz ayı sonuna kadar kendilerine teslim edilmiş olacağını belirtti.
"Bunun anlamı, insanların hayatlarını kurtarıyoruz. 3 hafta önce görevi devraldığımda bu ülkenin bir aşılama planı yoktu" ifadelerini kullanan Biden, Beyaz Saray'da işbaşına geldikten sonra ülke genelindeki haftalık aşılama oranını yüzde 30 artırdıklarını da sözlerine ekledi.
MAYIS AYI SONUNDA
Biden ayrıca, her iki firmanın da daha önce haziran sonunda teslim edeceklerini açıkladıkları 100'er milyon dozluk aşıların yeni anlaşmayla mayıs ayı sonunda teslim edileceği bilgisini verdi.
ABD yönetimi son anlaşmalarla toplamda 600 milyon doz Covid-19 aşısı almayı garanti altına almış oldu. Böylece yaklaşık 300 milyonluk nüfusun ikişer doz koronavirüs aşısı vurulmasına yetecek kadar aşının ülkeye tedarik edileceği kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- Ertuğrul Sağlam Türkiye'deki en iyi 10 numarayı açıkladı
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- Sigara ve telefon satmaları yasaklanıyor
- Rusya’dan “ABD ile yeni bir sayfa” açıklaması
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- ABD Dışişleri’nden S-400 açıklaması
Video Haberler
- Rusya'da süpermarkette patlama
- İstanbul'da silahlı dehşet! 13 el ateş edildi
- Cezayı yedi, kahkahayı bastı
- Bahçelievler'de binada patlama!
- Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın
- Suya kapılan minibüste can pazarı
- İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Az daha ölüyordu
- İBB Meclisi'nde 'tetikçi müfettiş' tartışması
- AKP'li eski bakandan iktidara gönderme
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- Ertuğrul Sağlam Türkiye'deki en iyi 10 numarayı açıkladı
- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Erdoğan'a yanıt
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- Sigara ve telefon satmaları yasaklanıyor
- Rusya’dan “ABD ile yeni bir sayfa” açıklaması
- UID AKP’nin yurt dışı kolu mu?
- TÜGVA üyesinden Boğaziçi hakkında provokatif çağrı
- ABD Dışişleri’nden S-400 açıklaması