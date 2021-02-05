Bilal Erdoğan ortaklıktan ayrıldı

05 Şubat 2021 Cuma, 14:52

Erdem Özel Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, İstanbul Ümraniye'de hizmet veren şirketin çatısı altında İrfan Koleji, Ümraniye Anaokulu, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Madenler Ortaokulu, Atakent İlkokul ve Ortaokulu hizmet verirken toplamda bine yakın öğrencisi bulunuyordu. 3 Kasım 2015’te yapılan yönetim kurulu toplantısında Bilal Erdoğan şirket yönetimine girmişti. Ayrıca İlim Yayma Vakfı kurucuları arasında yer alan Erdoğan, şirketin yönetimine girdiğinde 12 milyon Türk Lirası (TL) sermayesi bulunuyordu.

Erdem Özel Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin sermayesi Erdoğan’ın yönetimde yer almasından sonraki dönemde 24 milyon 500 bin TL’ye çıkmıştı. Bilal Erdoğan 8 Ocak 2020’de şirket yönetiminden ayrıldı. Bu ayrılmadan önce temmuz ayında Üsküdar ve Ümraniye şubeleri kapatıldı. 6 Mart 2020’de ise 20 milyon 500 TL olan bilanço açığının kapatılması için 24 milyon 500 bin TL olan sermaye 4 milyon TL’ye düşürüldü. Ticari yapısının sıkıntıda olduğu anlaşılan şirket 14 Ağustos 2020’de de Pendik şubesini kapattı. Bir yıl gibi kısa bir sürede üç okulun kapısına kilit vuruldu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI “BİLİM VE SANAT MERKEZİ” YAPTI

Erdem Özel Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Pendik’te açtığı okul, daha önce Ensar Vakfı’na ait Ensar Çocuk Akademisi Aydos Anaokulu tabelası ile eğitim veriyordu. Daha sonra Erdem Özel Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetimine giren İlim Yayma Vakfı çatısı altında İrfan Okulları olarak faaliyet vermeye başladı. Ağustos ayında ise şube kapatıldı.

Kapıda yer alan “İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları” yazıları ise silinmeye çalışıldı. Binaya daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı “Bilim ve Sanat Merkezi” tabelası astı. Binanın mülk sahipliğinin Milli Eğitim Bakanlığı’nda mı yoksa başka birine mi ait olduğu ise bilinmiyor.