Bilim insanları çalıştı: Müsilajdan çıkan ürünler

18 Haziran 2021 Cuma, 14:22

'Marmara Denizi'nin ölüm ilanı' olarak nitelendirilen müsilaj halen sürerken, denizin yüzeyinden toplanarak torbalara konan müsilajdan gübre ve biyoplastik üretildi.

Toplanan müsilaja Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) talip olduğunu duyurmuştu.

Haberglobal.com.tr'den Gamze Bal'a konuşan BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Yılmaz, şunları kaydetti:

"Müsilajı tuzundan uzaklaştırmayı başardık. İki çeşit gübre geliştirdik. Çeşitli plastik ürünlere dönüşmek üzere hammadde sayılabilecek biyoplastik de üretildi.

Elbette amacımız öncelikle müsilaj oluşumunun önüne geçmek olmalı. İnsan kaynaklı atıkları çöp alanlarına atıp bertaraf etmek yerine başka bir ürüne dönüştürebiliriz. Yıllardır süren çalışmalarımıza müsilaj ilave oldu."

Kurutulmuş müsilaj... (BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Yılmaz haberglobal.com.tr okurları ile paylaştı.) / Haberglobal



DENİZDEKİ HALİYLE KULLANILAMIYOR

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Yılmaz, laboratuvarlarında yaptıkları incelemeler sonucunda müsilajın büyük çoğunluğunun su olduğunu, yapısında karbonhidrat, protein, likitler ve inorganik maddelerin yani çeşitli tuzların olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Müsilajın denizden toplandığı şekliyle gübre olarak kullanılamayacağını, önce belirli işlemlerden geçerek tuzundan uzaklaştırılması gerektiğini belirten Yılmaz, bunu başardıklarını belirtti.

Biyoplastik de ürettiklerini, plastiğe dönüştürülmesiyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Yılmaz, "Biyoyakıtla ilgili çalışmalar da sürüyor. Kimya mühendisliğinden hocalarımız yürütüyor o çalışmayı da. Bir de çok enteresan bir ürün daha var olduktan sonra duyurayım" diye konuştu.

Müsilajdan saflaştırılmış polisakkarit kısmı... / Haberglobal

MÜSİLAJI LABORATUVARDA YENİDEN ÜRETİP...

Müsilajı oluşturan canlıları da tespit etmeye çalıştıklarını, bir kısmını da ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Müsilajı oluşturan canlıları inceleyip, müsilaj oluşumunu laboratuvar ortamında tekrarlayabiliyor muyuz, bunu anlamaya yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Müsilajın bizim işimize yarayan kısmı polisakkarit yani karbonhidrat, şekerden oluşan kısmı. Bu kısmını canlılara ürettirip çok çeşitli alanlarda kullanılabilecek bir ürün haline getirebiliriz. Öğrencilerimiz laboratuvarda çalışmalarını yapıyor. Bizim ODTÜ ya da TÜBİTAK gibi sahaya çıkacak gemi imkanımız yok bu yüzden ürün geliştirmede laboratuvar koşullarında yürüteceğimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Müsilaj saflaştırma basamaklarından biri... / Haberglobal



DEZENFEKTAN DA OLABİLİR

Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gökçe Taner ise gerek üniversite gerekse belediye aracılığıyla Mudanya'dan temin edilen müsilajın üniversitenin çeşitli birimlerince dile getirdi.

"Müsilaj atılacak bir ürün değil. Bazı dezenfektanlar da üretilebilir, herhangi bir plastik malzeme de olabilir" diyen Taner, "Antikanserojen özelliği tespit edilirse işlenip, biyomalzemeye bile dönüşebilir. Malzeme mühendisliği alanında buna çalışan hocalarımız var. Bu yüzden talip olduğumuzu duyurduk. Her birimiz uzmanlık alanlarımıza göre farklı bir ucundan tutuyoruz" dedi.

"ZATEN BAZI GÜBRELER DENİZ YOSUNLARINDAN ÜRETİLİYOR"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise, "Şu an seralarda kullanılan gübrelerin bazıları deniz yosunlarından elde edilir. Hem de çok kaliteli ve pahalılar. Müsilaj da azot ve fosfor içerdiği için gübre olarak kullanılabilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Gökoğlu ayrıca, müsilajın gübre olarak kullanıldığı ve kullanılmadığı iki ayrı tarım arazisinde kıyas yapıp, müsilajdan fayda sağlayabilmeleri için ziraatçılara çağrı yaptı.