Bilim insanları geliştirdi: Hıçkırığı anında bir çözüyor!

21 Haziran 2021 Pazartesi, 00:00

Araştırmaya göre, "basınçlı solunumsal emme ve yutma cihazı" diye tanımlanan ve "HiccAway" (İngilizce hıçkırık anlamına gelen "hiccup" ve gidermek anlamındaki "away" kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş isim -çn.) ismi verilen pipet, hıçkırıkları kesmeyi ve birkaç saat uzak tutmayı vadediyor.

Araştırmayı yürüten, ABD'nin San Antonio şehrindeki Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’nden bilim insanları, araştırma sonucunda cihazın, vakaların yaklaşık yüzde 92’sinde hıçkırıkları durdurduğunun ortaya çıkmasının ardından L şeklindeki sert pipetin patentini aldı.

Araştırmacılar 249 gönüllüden oluşan bir gruba anket yaptı. Bunların üçte ikisinden fazlası ayda en az bir kez hıçkırık deneyimlediğini ifade ediyordu.

Katılımcıların yüzde 90’ından biraz fazlası, HiccAway pipetini nefes tutma veya bardağın uzak tarafından su içme gibi evde denedikleri diğer yöntemlerden daha işlevli bulduğunu belirtti.

Bu pipet cihazı, kişinin bir bardaktaki suyu ağzına çekmek için emmeye çabalamasıyla çalışıyor. Cihazdaki giriş kapakçığı, kullanıcıyı suyu emmek için daha fazla çaba sarf etmeye zorluyor ve bu durum frenik sinirin diyaframdaki bir kasılmayı tetiklemesine neden oluyor.

Ardından gelen suyu yutma eylemiyse vagus sinirini etkinleştiriyor. Bilim insanları, hıçkırıklardan hem frenik sinir hem de vagus siniri sorumlu olduğu için bu sinirleri uyarmanın, hıçkırığa neden olmalarını engellediğini söylüyor.

Hıçkırık, diyafram ve göğüs kasları aniden kasıldığında meydana geliyor ve ani hava girişi ses telleri arasındaki açıklığın kapanmasına neden olduğu için “hık” sesini ortaya çıkarıyor. Bu durum genellikle geçici ancak bazı vakaların saatlerce veya günlerce sürdüğü biliniyor.

Üniversitede nöroşirurji doçenti ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Ali Seifi şunları söyledi:

"Hıçkırık bazılarını ara sıra rahatsız ediyor olabilir ama diğerleri için yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor."

Bu kişilerin arasında beyin yaralanması veya felç geçirmiş birçok hasta ve kanser hastaları yer alıyor. Bu çalışmada birkaç kanser hastamız da vardı. Bazı kemoterapi ilaçları hıçkırığa neden oluyor.

Seifi, bu düşük maliyetli HiccAway cihazının üniversiteyle telif anlaşması bulunan Colorado merkezli bir şirket aracılığıyla piyasaya sürüldüğünü ve büyük bir süpermarket zincirinin raflarında satılmak üzere kabul edildiğini sözlerine ekledi. Cihazın perakende satışı 14 dolara (120 TL) yapılacak.

Öte yandan, bir kontrol grubunun bulunmaması ve katılımcıların HiccAway cihazıyla deneyimlerini derecelendirmek için kullandıkları puanlama sisteminin öznel kurgusu, çalışmanın kısıtlılıkları arasında yer alıyor.

Çalışma JAMA Network Open'da yayımlandı. Araştırmacılar cihazın etkinliğinin randomize klinik çalışmalarda değerlendirilmesi için gelecekteki çalışmalara ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Kaynak: Independent Türkçe