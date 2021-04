Bilim insanları ortaya koydu: 2600 yıllık cinayeti aydınlandı

04 Nisan 2021 Pazar, 00:00

Son teknoloji bilimsel tekniklerin kullanıldığı analiz, dünyanın en meşhur mumyalarından Takabuti'ye 2 bin 600 yıl önce muhtemelen baltayla saldırıldığını gösterdi.

Araştırma ekibi, kadının büyük ihtimalle saldırgandan kaçarken sırtına orduda kullanılan bir baltayla vurulduğunu kaydetti.

Balta o dönem hem Asur hem de Mısır ordusunda kullanılıyordu. Bu yüzden katilin bir Asur askeri ya da Takabuti'nin kendi halkından biri olabileceği düşünülüyor.

Mumyanın üzerinde daha önce yürütülen araştırmaların bulguları, kadının sırtının üst kısmından bıçaklandığına ve ölümüne bunun sebebiyet verdiğine işaret etmişti.

Bilim insanları yeni çalışmada Takabuti'nin üzerinde DNA analizi, X ışını taraması, CT taraması, saç ve mumyalama malzemelerinin analizi, proteomik çalışması (proteinleri inceleme yöntemi) ve radyokarbon tarihleme gibi pek çok teknik kullandı.

Böylece Takabuti'nin üstündeki sır perdesi kalktı. Zira CT taraması Takabuti'nin 20'li yaşların sonunda veya 30'lu yaşların başındayken öldürüldüğünü gösterdi. Proteomik çalışmaları, kadının hiçbir hastalığı bulunmadığını ortaya koydu.

Takabuti'nin tabutunun üzerindeki yazılarsa kadının önemli bir haneyi denetleyen evli ve yüksek rütbeli bir kişi olduğunu gösterdi.

Bilim insanları, saldırganın baltayı kendisine maksimum kuvveti verecek şekilde tuttuğunu ve Takabuti'nin kısa süre içerisinde hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi. Silahın en az 7 santimetre uzunluğunda ve ucunun yarı dairesel olduğu düşünülüyor.

Araştırma The Life and Times of Takabuti in Ancient Egypt: Investigating the Belfast Mummy (Takabuti'nin Antik Mısır'daki Hayatı ve Dönemi: Belfast Mumyasının Araştırılması) adıyla kitaplaştırıldı. Kitabın editörlerinden Profesör Rosalie David, "Takabuti'nin ölümünün vahşice olmasına rağmen hızlı gerçekleştiğini ve muhtemelen uzun süre acı çekmediğini bilmek biraz rahatlatıcı" dedi ve ekledi:

"Ancak antik Mısırlılar genellikle orta yaşa kadar hayatta kalıyordu. Dolayısıyla bu kadar genç yaşta ölmesi üzücü. Takabuti'yle o kadar çok çalıştık ki, ona yakın hissetmemek zor."

Kurbanın ölümünden sonra vücuduyla özenle ilgilenildiğini belirten Mısırbilimci David, "Takabuti muhtemelen ailesi tarafından çok seviliyordu" ifadelerini kullandı.

Mısırbilimci, yaranın şekline ve silahın vücuda saplanma açısına dayanarak balta kullanıldığını düşündüklerini belirtti. Yaranın biçiminin fazlasıyla bozulduğunu ve dolayısıyla kesin konuşmanın zor olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Independent Türkçe