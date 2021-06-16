Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Normalleşmede yeni adımlar atılacak mı?

16 Haziran 2021 Çarşamba, 09:45

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Koca'nın, toplantının ardından saat 18:30’da YouTube üzerinden bir açıklama yapması bekleniyor.

GÜNDEMDE AŞI VE NORMALLEŞME VAR

Kurul, mevcut aşı stoğu ve yeni teslimatlar ışığında, aşılamada geçilecek yeni kategorileri belirleyecek. Kurulun, kademeli normalleşmeye ilişkin bir değerlendirme yapması da bekleniyor.

Bilim Kurulu, günlük vaka sayılarında 5 binin altına inilmesi için atılması gereken adımları belirleyecek.

AŞILAMADA SON DURUM

SGK'ya kayıtlı çalışanların aşılanmasının da başlamasıyla yeni bir rekor kırıldı. Bir günde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılamayla ilgili son durumu paylaştı. Koca, "1 milyon 240 bin 311. Sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk" ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için 15 Haziran'dan itibaren aşı randevusu açılmıştı.