Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Normalleşmede yeni adımlar atılacak mı?
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının gündeminde; normalleşme süreci, aşı sevkiyatı ve devam eden aşılama çalışmaları olacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Koca'nın, toplantının ardından saat 18:30’da YouTube üzerinden bir açıklama yapması bekleniyor.
GÜNDEMDE AŞI VE NORMALLEŞME VAR
Kurul, mevcut aşı stoğu ve yeni teslimatlar ışığında, aşılamada geçilecek yeni kategorileri belirleyecek. Kurulun, kademeli normalleşmeye ilişkin bir değerlendirme yapması da bekleniyor.
Bilim Kurulu, günlük vaka sayılarında 5 binin altına inilmesi için atılması gereken adımları belirleyecek.
AŞILAMADA SON DURUM
SGK'ya kayıtlı çalışanların aşılanmasının da başlamasıyla yeni bir rekor kırıldı. Bir günde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılamayla ilgili son durumu paylaştı. Koca, "1 milyon 240 bin 311. Sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk" ifadelerini kullandı.
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için 15 Haziran'dan itibaren aşı randevusu açılmıştı.
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