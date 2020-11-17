Bilim Kurulu üyesi Tufan: Ev ziyaretlerinde 'maske serbest' diye bir husus yok
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, "Evlere ziyaretlere gelince 'maske serbest' diye bir husus yok. Virüs tek bir hatayı affetmiyor" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı, bulunulan her ortamda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Prof. Dr. Tufan, "Virüs cana yakın. Arkadaş, eş, dost, akraba, bulaşların pek çoğu yakınlardan. Seyahat eden dikkat edecek, dışarı giden dikkat edecek, çalışan da eve gelen de dikkat edecek. Dolmuşta dikkat, markette dikkat, evlere ziyaretlere gelince 'maske serbest' diye bir husus yok. Maske+mesafe. 'Hocam çok dikkat ediyorduk, yeğen ziyarete geldi', 'Sadece yaylada görümcemi ziyaret ettik', 'Arkadaşla bir kahve içmiştik', 'Tatilde bir şey olmaz dedik yoksa çok dikkat ediyoruz'. Mesafe... Virüs tek bir hatayı affetmiyor. Sonra o tek kişi de ailede herkese bulaştırıyor" dedi.
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