Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Varyantların katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Varyantların da katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz. Halen zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmemeli, misafir kabul etmemeli, misafirliğe gitmemeliyiz" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisinin 1'inci yılında olunduğunu anımsatarak, "Varyantların da katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz. Halen zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmemeli, misafir kabul etmemeli, misafirliğe gitmemeliyiz, özellikle kapalı/kalabalık ortamlarda maskesiz asla durmamalıyız" ifadelerini kullandı.
'5 YIL SÜRMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'
Yavuz, daha önce koronavirüslere bağlı kesin kanıtlanmış pandemi olmadığını vurgulayarak, "Ama 1889'daki Rus gribinin insan koronavirüsü OC43'e bağlı olabileceği konusunda sınırlı veri var. Bu pandemi 1889-1895 arasında, en ağır etkisi 1'inci yılda olmak üzere 5 yıl falan sürmüş. Bilimin gücüyle bu pandeminin 5 yıl sürmeyeceğini düşünüyorum. 1 yıl olmadan etkili onlarca aşı kullanılmaya başlandı, varyantlar ve etkileri yakından izleniyor, tanımlanıyor, etkili oral antiviral bulunmasına çok yakınız, tek ihtiyacımız biraz daha sabırlı ve akılcı olmak" dedi.
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