Bilim Kurulu üyesinden sokağa çıkma yasağı açıklaması

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 22:44

Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Covid-19) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Twitter hesabından sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Azap, Twitter üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, "Sokağa çıkma yasağının kendisi hareketliliği azaltsa da öncesi/sonrası artırmış" dedi.

Prof. Dr. Alpay Azap, sokağa çıkma yasağıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sokağa çıkma yasağının kendisi hareketliliği azaltsa da öncesi/sonrası artırmış. Bundan sonra ulaşabildiğimiz verileri analiz ederek hareketlilikteki değişkenliğin olgu sayısıyla ilişkisini ve literatürde de çok tartışılan sıkı kısıtlamaların salgına etkisini anlamaya çalışacağız.”



