Bilim Kurulu üyesinden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap’tan sokağa çıkma yasağının Türkiye'deki salgına etkisini değerlendirdi.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Covid-19) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Twitter hesabından sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Azap, Twitter üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, "Sokağa çıkma yasağının kendisi hareketliliği azaltsa da öncesi/sonrası artırmış" dedi.
Prof. Dr. Alpay Azap, sokağa çıkma yasağıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Sokağa çıkma yasağının kendisi hareketliliği azaltsa da öncesi/sonrası artırmış. Bundan sonra ulaşabildiğimiz verileri analiz ederek hareketlilikteki değişkenliğin olgu sayısıyla ilişkisini ve literatürde de çok tartışılan sıkı kısıtlamaların salgına etkisini anlamaya çalışacağız.”
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