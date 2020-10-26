Bilmememizin daha iyi olacağı şeyler var mı?
Cennet’ten kovulma pahasına yasak elmayı yiyen Adem ve Havva’dan tanrılardan ateşi çalan Prometheus’a, sevgilisini görme yasağını delen Psykhe’den Marquis de Sade’a kadar birçok mit, tarihi figür ve eser üzerinden cevap arayan Roger Shattuck, okuyucuyu yasak bilgiye duyulan merakın karşı konulamaz cazibesini keşfetmeye davet ediyor.
Bilmememizin daha iyi olacağı şeyler var mı? Bilgi sorunlarımızı çözecek mi? Tehlikeli sonuçlarına rağmen merak, neden hâlâ karşı konulamaz bir noktada? Bilme isteğine sınır konulabilir mi?
Bu ve benzeri sorulara, Cennet’ten kovulma pahasına yasak elmayı yiyen Adem ve Havva’dan tanrılardan ateşi çalan Prometheus’a, sevgilisini görme yasağını delen Psykhe’den on sekizinci yüzyılın tabu tanımaz yazarı Marquis de Sade’a kadar birçok mit, tarihi figür ve eser üzerinden cevap arayan Roger Shattuck, okuyucuyu yasak bilgiye duyulan merakın karşı konulamaz cazibesini keşfetmeye davet ediyor.
Boston Üniversitesi Modern Diller ve Edebiyat Bölümü profesörlerinden Roger Shattuck, tarih ve edebiyatın bu zorlu sentezinde, Yasak Bilgi’yle günlük hayattaki ahlaki sorumluluklarımızın anlamına meydan okuyor.
Yasak Bilgi / Roger Shattuck / Çeviren: Zeynep Anlı / İthaki Yayınları / 450 s.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi