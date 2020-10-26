26 Ekim 2020 Pazartesi, 00:21

Bilmememizin daha iyi olacağı şeyler var mı? Bilgi sorunlarımızı çözecek mi? Tehlikeli sonuçlarına rağmen merak, neden hâlâ karşı konulamaz bir noktada? Bilme isteğine sınır konulabilir mi?

Bu ve benzeri sorulara, Cennet’ten kovulma pahasına yasak elmayı yiyen Adem ve Havva’dan tanrılardan ateşi çalan Prometheus’a, sevgilisini görme yasağını delen Psykhe’den on sekizinci yüzyılın tabu tanımaz yazarı Marquis de Sade’a kadar birçok mit, tarihi figür ve eser üzerinden cevap arayan Roger Shattuck, okuyucuyu yasak bilgiye duyulan merakın karşı konulamaz cazibesini keşfetmeye davet ediyor.

Boston Üniversitesi Modern Diller ve Edebiyat Bölümü profesörlerinden Roger Shattuck, tarih ve edebiyatın bu zorlu sentezinde, Yasak Bilgi’yle günlük hayattaki ahlaki sorumluluklarımızın anlamına meydan okuyor.

Yasak Bilgi / Roger Shattuck / Çeviren: Zeynep Anlı / İthaki Yayınları / 450 s.