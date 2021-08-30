Bingöl'de jandarmanın durdurduğu araçtan 500 bin TL'lik uyuşturucu çıktı
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan ve aranan bir araç içerisinde 500 bin TL değerinde uyuşturucu madde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde 27 Ağustos'ta Bingöl'ün Merkez ilçesi kırsalında icra edilen uygulamada durdurulan bir araçta 500 bin TL değerinde 1 kilo 270 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
2 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM
29 Ağustos'ta Solhan ilçesi Şeref yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada durdurulan otobüste ise 1 şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada 89 adet kapsül eroin, 5 gram skunk, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirilerek, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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