Bir babanın feryadı: "Kızım ’baba korkuyorum bizi kurtarın’ diye yalvardı"
Bursa’da yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya Bilen’in babası Nezir’in feryatları yürek dağladı. Nezir Bilen, bir an önce kızının bulunmasını istedi.
Bursa’da dün aksam üstü etkili olan sağanak yağışlar, Kestel ilçesinde sele dönüştü. Sel sularına kapılan Bilen ailesinin 4 ferdi hayatını kaybederken, kayıp 16 yaşındaki Derya’yı arama çalışmaları sürüyor.
'BABA KORKUYORUM BENİ KURTAR'
Cenaze evinde taziyeleri kabul eden Derya’nın babasından yükselen feryatlar yürekleri dağladı. 5 çocuğundan biri olan Derya’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nezir Bilen, “Yağmur yağmaya başladığında kızım beni aradı. Bahçeyi sel aldığını duyunca kaçıp oradan kurtulmalarını istedim. ’Baba korkuyorum beni kurtar’ diye ağladı.
Ben de yola çıktım ancak ulaşamadık. Biz gidene kadar yollar kapanmış. Telefonlarına da ulaşamadık. Başka köy yolu kullanarak gittik ama onları bulamadık. Dün geceden beri aralıksız çalışan yetkililere teşekkür ediyorum. Benim kızımı en kısa sürede bulsunlar, tek dileğim budur” dedi.Ayakta durmakta güçlük çeken Nezir’i yakınları teselli etti.
Video Haberler
- Habertürk'te YKS tartışması! 'Burası onun yeri değil'
- Sahnede bayıldı! Koronavirüs olduğu ortaya çıktı
- Acemi askere eziyete ilişkin yeni gelişme
- Antalya’da Kaleiçi’ndeki tarihi kerpiç bina yandı
- AKP'den neden vazgeçtiğini böyle açıkladı
- Trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu Babalar Günü mesajı
- Babalar Günü'nde babasının yer aldığı görüntüyü paylaştı
- Komandolar sınır ötesine böyle geçti
- Eşiyle tartıştı, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi