Bir kadın daha hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı erkek tarafından öldürüldü

11 Ekim 2020 Pazar, 17:33

Çatalca'da uzaklaştırma kararı olan katil zanlısı, beraber yaşadığı kadını önce zorla araca bindirerek boş bir araziye götürdü. Daha sonra ise kendisini reddeden kadını yanında götürdüğü iple boğarak öldürdü. Olay, zanlının intihar teşebbüsünde polisin kendisinden şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı.

Cinayet Çatalca'nın Bahşayiş Mahallesi Aksaray Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Fikret Ç., Gül Gülsüm ile bir süre önce tartışmaya başladı. Katil zanlısının daha sonra sık sık kendisine şiddet uyguladığı öğrenilen genç kadın, Fikret Ç. için uzaklaştırma kararı aldırdı. Gülsüm ile 7 Ekim günü mahallede karşılaşan zanlı "barışma niyetiyle" zorla otomobile bindirerek, boş bir araziye götürdü. Burada yaşanan tartışmanın ardından Fikret Ç., beraber yaşadığı kadının barışma tekliflerini kabul etmemesi üzerine yanında getirdiği iple boğarak öldürdü.

CİNAYETİ TÜM DETAYLARIYLA ANLATTI

Olayın ardından evine giden Fikret Ç., evde bir gün sonra ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Evde bulunan yakınlarının fark etmesiyle hastaneye kaldırılan zanlı, tedavisinin ardından durumundan şüphelenen polis tarafından çapraz sorguya alındı. Yapılan sorguda katil zanlısı cinayeti tüm detayları ile anlattı.

Gül Gülsüm'ü önce boş arazide öldürdüğünü daha sonra ise metruk binaya attığını söyledi. Katil zanlının tarif etmesi ile olay yerine giden polis ekipleri genç kadının cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Fikret Ç. ise polis merkezinde verdiği ifadesinde Gül Gülsüm’ü 'kıskançlık krizine girerek öldürdüğünü' söyledi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.