Bir şiddet haberi de Eyüp’ten: Bekçi ekmek almaya giden yurttaşı darp etti

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 19:20

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ve İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yaşanan polis şiddetinin ardından, Eyüp ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nden bir bekçi şiddet haberi geldi.

Avukat Enes H. Ermaner’in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, ekmek almaya çıkan yurttaş bekçiler tarafından darp ediliyor.

Darp edilen yurttaşın avukatlığını yaptığını belirten Ermaner, şiddet videosunu şu ifadelerle paylaştı:

“Çorlu ve kadıköydeki olaylardan sonra günün üçüncü bekçi ve polis şiddeti haberi de benden geliyor maalesef. Eyüp/esentepe mahallesinde ekmek almaya çıkan müvekkil bekçiler tarafından darp edilmeye başlanıyor. Pencereden bunu görenler ayırmayaya indiklerinde onlara da şiddet var.”

İşte o görüntüler: