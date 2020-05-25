Bir şiddet haberi de Eyüp’ten: Bekçi ekmek almaya giden yurttaşı darp etti

Çorlu, Kadıköy ve Zeytinburnu’nun ardından bir şiddet haberi de Eyüp’ten geldi. Avukat Enes H. Ermaner müvekkilinin ekmek almaya çıktığını ve ardından bekçiler tarafından darp edildiğini belirterek, şiddetin videosunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2020 Pazartesi, 19:20

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ve İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yaşanan polis şiddetinin ardından, Eyüp ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nden bir bekçi şiddet haberi geldi.

Avukat Enes H. Ermaner’in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, ekmek almaya çıkan yurttaş bekçiler tarafından darp ediliyor. 

Darp edilen yurttaşın avukatlığını yaptığını belirten Ermaner, şiddet videosunu şu ifadelerle paylaştı:

“Çorlu ve kadıköydeki olaylardan sonra günün üçüncü bekçi ve polis şiddeti haberi de benden geliyor maalesef. Eyüp/esentepe mahallesinde ekmek almaya çıkan müvekkil bekçiler tarafından darp edilmeye başlanıyor. Pencereden bunu görenler ayırmayaya indiklerinde onlara da şiddet var.”

İşte o görüntüler:


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