Bir tişörtle Şefkat Evi’ne destek olun

18 Haziran 2021 Cuma, 12:45

Kars Susuz Belediyesi sokak hayvanları konusunda fark yaratmaya devam ediyor. Daha önce de yazılarımda bahsettiğim bir belediye.

İmkânları kısıtlı, küçük bir ilçe ama ona rağmen Türkiye’deki pek çok belediyenin yapamadığını yapıyor. Nüfus kontrolünü sağlamak için düzenli kısırlaştırma çalışmaları ortaya koyuyor, “Cilavuz Şefkat Evi”yle pek çok kimsesiz hayvana sahip çıkıyor, onlara güvenli bir alan sunuyor.

Susuz’un kimsesiz patileri isimli sosyal medya hesaplarıyla kalplerimizi ısıtmaları da cabası. Ancak durumun farkında olan kimileri de bu bölgeye köpek bırakmaya başladığı için ihtiyaçlar her gün artıyor.

KİM BU BAHTİYAR?

Daha önce Deniz Zeyrek, bir yazısında uzun uzun bahsetmişti. Belki oradan anımsarsınız. Bahtiyar, tüm bu serüveni başlatan yaşlı bir köpek. İş göremez olduğunda, aç susuz bir kenara atılan yüzlerce çoban köpeğinden biri.

Bahtiyar, Susuz’da yaşayan Hasan Bey tarafından bulunduğunda yara bere içinde, perişan haldeymiş. Bu koca cüsseli köpek, yaşadığı onca kötü şeye rağmen, hayat sevgisi ve tüm canlılara duyduğu merhametiyle Hasan Bey’i öyle etkilemiş ki işin sonunda Hasan Bey, Bahtiyar’la benzer kaderi paylaşan tüm köpekler için bir yer yaratmak için Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur’la konuşmuş. Böylelikle Cilavuz Köy Enstitüsü’nden kalma ahır, bugünkü Cilavuz Şefkat Evi’ne dönüştürülmüş. Yani Bahtiyar, bu güzel hikâyenin hem sebebi hem de sembolü.

Artık meşhur olan Bahtiyar’ın, şimdi tişörtleri de var. Tasarımı, kumaşı, kalıbı da öyle güzel olmuş ki insanın üstünden çıkarası gelmiyor. En güzeli de bu tişörtlerin gelirinin yine sokak hayvanları için kullanılacak olması. Cilavuz Şefkat Evi’ne destek için siz de bu tişörtlerden alabilirsiniz. Tişört siparişleri için Instagram’dan Cilavuz Kadın Kooperatifi ile iletişime geçebilirsiniz. Tişörtler aynı zamanda mamaiste.net sitesinden de satışa sunulacak.

Herkese iyi pazarlar.