Bir ülkede daha yeni bir koronavirüs mutasyonu görüldü
Reuters haber ajansının aktardığına göre Fransa hükümeti, ülkenin Brittany bölgesinde yeni bir koronavirüs mutasyonu görüldüğünü duyurdu.
Fransa Sağlık Bakanlığı ülkenin Brittany bölgesinde yeni bir koronavirüs mutasyonunun görüldüğünü açıkladı.
Bakanlık yapılan ilk testlerin mutasyonun koronavirüsün daha ağır ya da daha hızlı yayılan bir türü olup olmadığının belirlenemediğini ifade etti.
Yapılan açıklamada mutasyonun Lannion kentinde hastaneye başvuran birkaç kişide görüldüğü ifade edildi.
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