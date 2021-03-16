Bir ülkede daha yeni bir koronavirüs mutasyonu görüldü

Reuters haber ajansının aktardığına göre Fransa hükümeti, ülkenin Brittany bölgesinde yeni bir koronavirüs mutasyonu görüldüğünü duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2021 Salı, 09:50
Bir ülkede daha yeni bir koronavirüs mutasyonu görüldü
Abone Ol google-news

Fransa Sağlık Bakanlığı ülkenin Brittany bölgesinde yeni bir koronavirüs mutasyonunun görüldüğünü açıkladı.

Bakanlık yapılan ilk testlerin mutasyonun koronavirüsün daha ağır ya da daha hızlı yayılan bir türü olup olmadığının belirlenemediğini ifade etti.

Yapılan açıklamada mutasyonun Lannion kentinde hastaneye başvuran birkaç kişide görüldüğü ifade edildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler