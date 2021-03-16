Bir ülkede daha yeni bir koronavirüs mutasyonu görüldü

16 Mart 2021 Salı, 09:50

Fransa Sağlık Bakanlığı ülkenin Brittany bölgesinde yeni bir koronavirüs mutasyonunun görüldüğünü açıkladı.

Bakanlık yapılan ilk testlerin mutasyonun koronavirüsün daha ağır ya da daha hızlı yayılan bir türü olup olmadığının belirlenemediğini ifade etti.

Yapılan açıklamada mutasyonun Lannion kentinde hastaneye başvuran birkaç kişide görüldüğü ifade edildi.