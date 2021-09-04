Biri bacakları ve başı kesilmiş, ölü 2 yavru kedi bulundu

04 Eylül 2021 Cumartesi, 17:26

Şebinkarahisar’ın Bülbül Mahallesi'ndeki bir ara sokakta dün akşam saatlerinde ortaokul öğrencisi A.Y., ölü 2 yavru kedi buldu. Kedilerden birinin bacakları ile başının kesildiğini, diğerinde ise kesikler olduğunu gören A.Y., hayvanların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverler de durumu polise haber verdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvanseverler de kedilere işkence eden kişilerin bulunmasını istedi.

VALİ ÜNLÜ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Giresun Valisi Enver Ünlü, iki yavru kedinin ölü bulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Ünlü, konuyu titizlikle takip ettiklerini ve faillerin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.