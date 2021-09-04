Biri bacakları ve başı kesilmiş, ölü 2 yavru kedi bulundu
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde birinin bacakları ve başı kesilmiş, diğerinde ise kesikler bulunan 2 ölü yavru kedi bulundu.
Şebinkarahisar’ın Bülbül Mahallesi'ndeki bir ara sokakta dün akşam saatlerinde ortaokul öğrencisi A.Y., ölü 2 yavru kedi buldu. Kedilerden birinin bacakları ile başının kesildiğini, diğerinde ise kesikler olduğunu gören A.Y., hayvanların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverler de durumu polise haber verdi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvanseverler de kedilere işkence eden kişilerin bulunmasını istedi.
VALİ ÜNLÜ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Giresun Valisi Enver Ünlü, iki yavru kedinin ölü bulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Ünlü, konuyu titizlikle takip ettiklerini ve faillerin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Sokak röportajında muhabire saldırı!
- Erdoğan'a gece yarısı protesto
- Hemzemin geçitte facia!
- TRT'den milli maçta reklam oyunu!
- THY ve Pegasus’tan 6 Eylül kararı
- Bay M.G. de açıklama yaptı
- Günay'dan dikkat çeken 'Erdoğan' iddiası
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Peker için çarpıcı 'takas' iddiası
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?