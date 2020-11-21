1999 öncesi yapıların dönüşümü Büyükşehir Meclisi gündeminde

21 Kasım 2020 Cumartesi, 08:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının 6. oturumu İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in idaresinde gerçekleşti. 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrasında orta derece hasarlı binalarda yaşayan aileler için 5 bin TL'lik yardım yapılması meclis gündemine alındı. Yapılacak bu desteğin İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nün bütçesinden karşılanması görüşüldü. Önerge Hukuk, Plan ve Bütçe komisyonlarına gönderildi. Önergenin komisyonlarda görüşüldükten sonra meclisten geçmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi AFAD'ın tesp itlerine göre depremde evleri orta derece hasarlı vatandaşlara 5 bin TL kira desteğinde bulunacak.



Başlattığı Bir Kira Bir Yuva kampanyası ile depremde evleri ağır hasar gören ailelerle yardımseverleri buluşturan ve 38 milyon liranın üzerinde bir destek sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye bütçesinden aktaracağı kaynakla evleri orta hasarlı olan ailelerinin de yaralarını saracak.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 1999 yılında yürürlüğe giren Deprem Yönetmeliği öncesi yapılan ruhsatlı binaların dönüşümünü kolaylaştıracak imar düzenlemelerinin araştırılması için de önemli bir adım atıldı. Başkan Soyer’in bu kapsamdaki ruhsatlı yapıların dönüşümünün kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla söz konusu yapıların yapılaşma haklarında herhangi bir kayıp olmadan yeniden yapılabilmesine yönelik düzenleme önerisi görüşülmek üzere İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet komisyonlarına havale edildi.

'HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN'

Bu önergenin özellikle İmar Komisyonu’nda görüşüleceğini söyleyen Başkan Soyer, "AK Partili, MHP'li, İYİ Partili ve CHP'li meclis üyelerimizden ricam şudur ki; bunu el birliği ile hepimiz üzerinde çalışarak sadece komisyona bırakmadan çözüme kavuşturalım. Geniş kapsamlı bir önergeyi gündeme getiriyoruz. Bunu hep beraber çözeceğimize inancım tam. Herkesin elini taşın altına koyarak bu gündem maddesi ile ilgili fikir geliştirmesini hayal ediyorum. İnşallah bunu hep beraber başarırız" dedi.