BISI National School yeni eğitim öğretim yılına hazır

09 Eylül 2020 Çarşamba, 19:14





Tüm dünyada etkileri devam eden, koronavirüsün yol açtığı pandemiye karşı da öğrenme ortamında mücadeleye desteklemek, öğrencilerinin ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak için yaz boyunca bir çok çalışma yapan BISI, yeni eğitim öğretim yılına bu anlamda da hazır durumda.

The British International School Istanbul (BISI), 25 yıldır uluslararası eğitim alanında, uyarlanmış İngiliz Ulusal Müfredatı doğrultusunda 2,5 - 18 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim sunmaktadır.

British International School Istanbul, Avrupa’nın en iyi uluslararası okulları arasında gösterilmektedir.

BISI National School

Bu doğrultuda Türk vatandaşlarından uluslararası okula yıllardır yoğun bir talep aldıklarını belirten The British International School Istanbul’un kurucu firması olan PDI Grup’un Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ünsal Abuşoğlu, “Aldığımız talepler nedeniyle, Türk öğrencilerine de uluslararası kalitede eğitim sunan yeni okulumuz BISI’yi mevcut Zekeriyaköy Kampüsümüzde 3 yıl önce açarak, bu alanda duyulan ihtiyacı, özgün eğitim programlarımız ile karşılama hedefimizi hayata geçirdik.” dedi.

Abuşoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı: “Temennimiz en yakın zamanda öğrencilerimizi yeniden sınıflarında ve okul bahçemizde görmek. Bu doğrultuda bir çok önlem alarak okullarımızı fiziki olarak da güvenli bir hale getirmek için çalışmalarımızı tamamladık. Yaz boyunca yapmış olduğumuz fiziki ve teknolojik yeniliklerle önceliğimiz öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlıklarının güvende olması. Uzaktan eğitim uygulamasının devam etme riskini de göz önünde bulundurarak sınıflarımızda ve kampüslerimizde teknolojik anlamda da bir çok değişiklik yaparak bu senaryo için de kendimizi en iyi şekilde hazırladık. Dilerim ki tüm bunlara gerek kalmadan, en kısa zamanda öğrencilerimizle tekrar bir araya gelir ve keyifli öğrenme ortamımızda yüz yüze eğitime kaldığımız yerden devam ederiz.”