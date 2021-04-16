'Bitki Beyi' Semih Kuru, bitki bakımını anlattı

16 Nisan 2021 Cuma, 12:20

Semih Kuru, 35 yaşındaki pilates eğitmeni, tam bir bitki sever. Hobi olarak başlamış süs bitkisi yetiştirmeye, bugün hayatının büyük bir bölümünü bitkilerle geçirir halde. Instagram’daki “bitkibeyi” adlı hesabından, bitkilerin türlerinden bakımına kadar pek çok bilgiyi paylaşıyor. Evde bitkileriyle sorun yaşayanların sorunlarını da çözüyor.

“Kesinlikle, kesinlikle bitkilerle aramızda bir bağ oluşuyor. Doğada hiçbir canlı güzel sese, sevgiye, ilgiye karşılık vermemezlik etmez” diyor. En büyük hayali bir hobi serası kurmak. Kuru, evde bakımı kolay 5 bitkiyi sıraladı ve bitki hobisini Cumhuriyet Pazar’a anlattı.

Bitkilere ilginiz ilk ne zaman başladı?

Aslında bu soruya şu zaman, şu tarih demek benim için çok zor. Çiftçi bir aileden geldiğim için her ne kadar İstanbul’da doğup büyümüş olsam da bütün tatiller babaanne, dede evinde geçti. Dolayısıyla doğaya, hayvana, bitkiye, ağaca düşkünlüğüm, neredeyse kendimi bildim bileli...

Sosyal medyada “bitkibeyi” ismiyle bir hesabınız var. Burada neler yapıyorsunuz?

Evet, uzun zamandan beri evde bitki bakıyorum. Eşimin önerisi ve desteğiyle kendi tecrübelerimi öğrendiklerimi okuduklarımı anlattığım, anlatmaya çalıştığım bir hesap. Zaman buldukça bitki bakımıyla ilgili ipuçları veriyorum bazen de koleksiyonluk yahut popüler bitkilerin tanıtımını yapıyorum. Amacım esasen bilgi değiş tokuşu yapmak, başka insanların da sorularını sorunlarını görmek, belki ders çıkarmak ya da yardımcı olmaya çalışmak...

'ORTANCALARIN YERİ AYRI'

Bitkileriniz için ayrı bir yer kiralamışsınız...

Aslında kısa bir süre öncesine kadar hepsi evdeydi ama küçük bir kızım var hem onun rahat bırakmaması (gülüyor) hem de eve sığamamaktan dolayı işyerime yakın bir atölye tuttum. Bütün boş vaktimi orada değerlendiriyorum açıkcası. Severek yapılan işler zor olmuyor.

Ne tür bitkilerle ilgileniyorsunuz?

Apartman dairelerinde yaşadığımız için genellikle iç mekân süs bitkileriyle ilgileniyorum. Çok yıllık olanlar daha çok ilgimi çekiyor. Yani günlük, haftalık, aylık, yıllık değişimlerini gelişimlerini gözlemleyebilmek çok keyifli. İnsanın bir bitkiyi, hayvanı, çocuğu büyürken izleyebilmesi ve gelişmesinde ufak da olsa bir pay sahibi olması muazzam bir his.

Sizin için özel bir bitki var mı?

Tropik bitkileri daha çok severim, kaktüsleri de... Ama en özeli benim adıma ortanca. İç mekân bitkisi olmasa da yeri hep ayrı olmuştur bende. Babannemi hatırlatır.

Hikâyesinden etkilendiğiniz bir bitki var mı?

Paşa kılıcı... Bir rivayete göre boyu 1 metre olunca ev sahibi olunurmuş. Gercekleşme ihtimali bile güzel.

Bitkilerin insanların seslerinden etkilendiği söylenir. Sizce bitkilerle aramızda bir bağ oluşuyor mu?

Kesinlikle, kesinlikle bir bağ oluşuyor. Doğada hiçbir canlı güzel sese, sevgiye, ilgiye karşılık vermemezlik etmez. En azından benim gözlemim bu doğrultuda.

Bitkilere ilişkin hayalleriniz var mı?

Bitki bakıp hayal kurmayan, hedef koymayan kimse yoktur sanırım. Benim hayalim tabii ki bir hobi serası kurmak. Bitki bakımı öyle büyük ve geniş bir dünya ki sürekli okumak, araştırmak, öğrenmek, izlemek, denemek gerekiyor. Sürekli sürekli yeni bir şeyler gözlemliyor insan. Haliyle hedefler hep çoğaltmak, hep üretmek, hep büyütmek...

EVİMİZDE BAKABİLECEĞİMİZ 5 BİTKİ

Kaktüs

KAKTÜSLER:

Bilindiği gibi en kolay bitkilerin başında gelirler. Bol güneş, az su ihtiyacı vardır. Önemli olan toprağının kumlu ve geçirgen olması. Saksıda su asla kalmamalı. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus budur.

DEVE TABANI:

Son dönemde yeniden popüler oldular. Bakımları kolaydır. Tropik bir tür oldukları için nemli ortam severler. Toprağın nemi kontrol edilerek sulama yapılmalı. Kurumasına çok müsaade edilmemeli ama aşırıya da kaçılmamalı. Yapraklar düzenli olarak nemli bir bez yardımıyla silinmeli.

Paşa Kılıcı

PAŞA KILICI:

Neredeyse yeryüzündeki en zahmetsiz bitki. Hemen her ortama ayak uydurabilir. Sadece bariz bir sulama hatası yapılmamalı ya da çok karanlık bir ortamda bırakılmamalı. Yarı gölge bir ortam sever. Toprağı kontrol edilerek sulama yapılmalı ki kurumuş toprağı da bir iki gün tolere edebilir

PİLEA:

Bu ara inanılmaz popüler bir bitki. Neredeyse her evde var bir, iki tane. Aydınlık ortam sever ama direkt öğlen güneşinin gelmediği bir konumda olmalı. Toprağı kurudukça su verilmeli ama kesinlikle musluk suyu olmamalı. Kireçli su yapraklarının beyaz beyaz beneklenmesine sebep olacaktır.

Kaucuk

KAUCUK BİTKİSİ:

Yarı gölgede gayet iyi yetişir. Direkt güneş ışığı olmamalı. Aynı gün, aynı ölçüde sulama yapılmalı.