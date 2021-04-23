Bloomberg: Biden, Erdoğan'a yarın 'Ermeni soykırımını' tanıma niyetinde olduğunu söyledi
Bloomberg, ABD Başkanı Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma niyetinde olduğunu ifade ettiğini aktardı.
ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk telefon görüşmesinin ardından Washington'un 1915 olaylarına ilişkin tutum değişikliğine gitmeyi planladığı öne sürüldü.
Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Biden'ın görüşme sırasında Erdoğan'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma niyetinde olduğunu belirttiğini ifade etti.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, Washington'un yarın konuya ilişkin kararını açıklayacağını belirtmişti.
Biden, geçen yıl başkan adayıyken yaptığı 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasında, olayları 'soykırım' olarak tanımlamış ve başkan seçilmesi halinde bu yöndeki bir Kongre tasarısına destek vereceğini ifade etmişti.
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