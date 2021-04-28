BM, Kıbrıs görüşmelerinde taraflar arasında ortak vizyonun olup olmadığını tartacak

28 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Üç gün sürecek görüşmelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Ankara masaya “federasyon değil, iki devletli çözüm” vurgusuyla oturuyor. Atina ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) ise federasyondan yana tutumu biliniyor. BM liderliğindeki Kıbrıs müzakereleri en son 2017’de Crans Montana’da yapılmış, bir sonuç alınamamıştı. GKRY, görüşmelere Crans Montana sürecinde kaldığı yerden devam edilmesini istiyor.

İsviçre’nin Cenevre kentindeki görüşme maratonu çerçevesinde dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres önce KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ardından da GKRY lideri Nicos Anastasiadis ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Guterres, görüşmelerden önce yaptığı açıklamada, KKTC ve GKRY’ye “yaratıcı olmaları” çağrısı yaptı. Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric ise “Genel Sekreter gerçekçi. Bu onun iyi bildiği bir konu. Daha önce müzakerelere de katılmıştı” dedi. Dujarric, “Guterres’in davetinin sebebi gelecek için ortak bir vizyon olup olmadığını görmek. Tarafları dürüst ve açık bir diyalog için teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

Reuters’e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, görüşmeler konusunda iyimser olduğunu belirterek “iki devletli çözümün Rum Kesimi için de Türk tarafının hava sahası ve limanlarına ulaşım açısından fayda sağlayacağını” söyledi. “Komşumuzu düşman olarak değil partner olarak görüyoruz. Tek istediğimiz iki tarafa da yarayacak bir çözüm” değerlendirmesinde bulundu. Işıksal, bugün bütün tarafların bir araya gelmesinin planlandığını, yarın ise Tatar’ın GKRY Başkanı Anastasiades ile görüşeceğini kaydetti. Türkiye konferansta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında bir heyetle temsil ediliyor.

DENDİAS’TAN SURİYE MESAİSİ

Yunan Kathimerini gazetesinin ise Kıbrıs konferansına katılacak olan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile de bir araya geleceği yönündeki haberi dikkat çekti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın, ticaret, yatırım ve turizm konularında daha büyük fırsatlar içeren, aynı zamanda bölgedeki güvenlik ve istikrarı güçlendirecek “yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın potansiyeline vurgu yapacağı” belirtildi. Raab, konferansın “Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm getirmeyi amaçlayan müzakereleri yeniden başlatmak için fırsat sunduğunu, tüm tarafların toplantıya yaratıcı ve esnek yaklaşmasını umduklarını” aktardı. İngiliz The Sunday Express gazetesi geçen hafta, Johnson hükümetinde KKTC’nin bağımsız bir ülke olarak tanınmasından yana sesler olduğu iddiasını gündeme getirmişti.

AB, DAVETSİZ MİSAFİR

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), Cenevre görüşmelerine üst düzey üç diplomat gönderdiğini duyurdu. AB Sözcüsü Peter Stano resmi bir davet almadıklarını, “Deneyimli diplomatları BM’ye çalışmalarında yardımcı olmaları için gönderdiklerini” ifade etti. AB, Kıbrıs konferansına gözlemci olmak isteğini daha önce açıklamış ancak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, birliğin objektif olamayacağına işaret etmişti. Tatar, önceki gün Ankara’da temaslarda bulunmuştu.