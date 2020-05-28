Bodrum - Datça feribot seferleri yeniden başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart'ta durdurulan Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı. Seferler fiziksel mesafe kuralına uyularak yapılacak, maskesiz yolcu alınmayacak.
Bodrum Datça feribot seferleri yeniden başladı. Koronavirüs salgını dolayısıyla Bodrum-Datça feribot seferleri 23 Mart 2020 tarihinde iptal olmuştu. 28 Mayıs 2020 tarihinde başlayan feribot seferlerinde yolcu kapasitesinin yüzde 50’si oranında kişi feribota alınıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri feribotları her seferden sonra dezenfekte ediyor. Bodrum-Datça seferini gerçekleştiren feribotlarda sosyal mesafe kuraları uygulanırken maskesiz binmek yasak.
SEFER SAATLERİ
Bodrum-Datça arasındaki feribot seferleri Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar 09.00’da, Datça-Bodrum arasında ise Çarşamba ve Cuma 09.00’da Cumartesi ve Pazar ise 17.00 olarak belirlendi.
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