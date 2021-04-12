Bodrum, sezonun ilk dış hat seferini karşıladı

12 Nisan 2021 Pazartesi, 09:12

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı’nda Rusya’dan gelen yılın ilk uçuşu su takıyla karşılandı. Azur Air’in Boeing ?757-200? tipi uçağıyla 212 yolcu Moskova’dan Bodrum’a geldi.

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, “Havalimanımızda sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı tüm önlemlerimizi aldık. Yolcularımıza güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmak üzere paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Seyahat kısıtlamalarıyla ilgili belirsizlikler sürse de, bu sezon yolcu trafiğimizin geçen yıla göre artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz” dedi.

Milas-Bodrum Havalimanı’nda SHGM Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonu’nu aldı ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan protokolü imzaladı. Pandemi döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World oluşturulan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu’nu aldı.