Bodrum'da 30 Ağustos coşkusu

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:31

Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri göz önünde bulundurularak Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, özel ışık ve ses ekipmanıyla donatılan STS Bodrum Okul Gemisi Kumbahçe Koyu'nda görsel şölen sundu. Aynı zamanda İçmeler Mevkiine lazerle yansıtılan kutlama mesajları ile Atatürk silüeti ve imzası ilgiyle izlendi.

Etkinlik öncesi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Mousolos Sanat Galerisi'nde Hatice Yücel ve Hüseyin Şakar ile birlikte sunucu Ateş'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınına katıldı.

Daha sonra yine Mousolos Sanat Galerisi'nde 30 Ağustos Özel programı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe CHP Parti Meclis Üyesi İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, gazeteci-yazar belgesel film yönetmeni Nebil Özgentürk, yazar, senarist ve yönetmen Gani Müjde, STS Okul Gemisi'nin mimarı Yücel Köyağasıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında, bu kutlu zaferi kısıtlı imkanlara rağmen teknolojik altyapı sayesinde en coşkulu şekilde kutlamaya çalıştıklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi:

"Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Gönül isterdi ki meydanlarda coşkuyla kutlayalım, fener alayımızla kutlayalım ancak salgın bütün ülkeyi belirli kısıtlamalara itiyor. Biz, 98 yıl önce kazanılan bu büyük zaferi kutlayarak gelecek nesillere iyi anlatmak zorundayız. Bodrum olarak bu sene biraz da teknolojinin imkanlarından faydalanarak ilçemize, ülkemize, Ata'mıza yakışır bir şekilde kutlamak istedik."

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferi Türk Milletine duyurduğu telgrafı davetlilere hatırlatarak konuşmasına devam eden Başkan Aras," Başkomutan o zaferi 1 Eylül 1922 tarihli telgrafla Türk milletine şöyle duyuracaktı; “Garp cephesinde 26 Ağustos'ta başlayan taarruzumuz Afyonkarahisar, Altuntaş, Dumlupınar arasında büyük bir meydan muharebesi halinde beş gün beş gece devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordularının yiğitliği, şiddeti ve süratiyle, zalim ve mağrur düşman ordusunun ana unsurları akıllara dehşet verecek katiyetle imha edildi.”

Bu öyle bir savaştı ki, vatanın bağımsızlığı için azmetmiş bir Başkomutan ve arkasında ona inanan cesur ve yenilmez yürekler vardı. Silah yoktu, üniforma yoktu, Askerin ayağında postal dahi yoktu.

Evini, yurdunu, bağımsızlığını korumak için kanının son damlasına kadar mücadele eden kahramanlar vardı. Kundaktaki bebeğini bırakıp, omzunda topuyla cepheye silah taşıyan kadınlar vardı.

Yokluk ve yoksulluk içindeki bir milletin, bitmeyen azmi, tükenmeyen direnci ve yürek dolusu inancı vardı." dedi.

"Dumlupınar’da yakılan o ışık ve barış güneşi, tam 98 yıldır yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" diyen Başkan Aras, "Mustafa Kemal’in özlemini duyduğu “Barışın tatlı güneşi”, 30 Ağustos sabahı bütün parlaklığıyla yurdun ufkunda doğdu. Bizler bu yıl kutlu zaferimizi kendi gününde ve meydanlarda kutlayamasak da, kurtuluş coşkumuz ve barış sevdamızı 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde semalara haykıracağız. Atatürk hayranı Fransız Müzisyen Loulou Dedola’yı Bodrum’da konuk edeceğiz. Evet Fransa belki Ege'ye destroyer gönderiyor ancak biz Fransa'nın en önemli sanatçısını barış için Bodrum'a getiriyoruz. 1 Eylül’de Antik Tiyatro’da düzenleyeceğimiz etkinlikte bir de Atatürk Kıyafetleri Defilesi gerçekleştireceğiz. Bu özel gecenin sunumunu ise bugün de aramızda olan değerli sanatçımız Bedri Baykam yapacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek bu etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum." diye konuştu.

Başkan Ahmet Aras konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: "Bu duygularla, büyük zaferin 98. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Başkan Aras'ın konuşmasının ardından STS Bodrum Okul Gemisi yelkenlerine yansıtılan görüntülerde Nebil Özgentürk imzalı 12 dakikalık Kurtuluş Savaşı hikayesi yayınlandı. Ardından marşlar eşliğinde ışık gösterisi sunuldu. STS Okul Gemisi'nde görsel şölen devam ederken, İçmeler Mevkiine lazer ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ile Atatürk'ün silüeti,imzası ve Türk Bayrağı yansıtıldı.

Bölgedeki restoran ve kafelerde bulunan yerli ve yabancı turistler de gösteriyi ilgiyle izledi.



