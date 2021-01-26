Bodrum'da 'çevre yönetim birimi' kuruldu

26 Ocak 2021 Salı, 10:31

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, alınan yetki belgesinin ve kurulan Çevre Yönetim Birimi’nin etkin bir çevre yönetim anlayışı oluşturulabilmesi için önemli bir adım olduğunu belirterek, “Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemek, mevcut bozulmaları gidermek, çevreyi iyileştirmek ve geliştirmek, çevre kirliliğini önlemeye yönelik tüm çalışmaların kontrolünü sağlamak için bu birimin kurulması gerekiyordu” dedi.

Birim, Bodrum Belediyesi bünyesinde kurulu bulunan Asfalt Üretim Tesisi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Mumcular Kum Ocağı tesislerinin çevre yönetimi hizmetlerinin, mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini, koordine edilmesini izleyecek ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit edecek. Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemelerle, denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirecek.

Belediye bünyesinde “Sıfır Atık Yönetim Sistemi”nin etkinliği konusunda yapılacak çalışmalarda yine Çevre Yönetim Birimi tarafından yürütülecek.