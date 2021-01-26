Bodrum'da 'çevre yönetim birimi' kuruldu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, “Çevre Yönetim Birimi Yeterlilik Belgesi” alan Bodrum Belediyesi, Çevre Yönetim Birimi Şefliği kurdu. Yeterlilik belgesi, çevre ile ilgili çalışmalarda, belediyeye tüm kontrolleri yapabilme yetkisi veriyor.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, alınan yetki belgesinin ve kurulan Çevre Yönetim Birimi’nin etkin bir çevre yönetim anlayışı oluşturulabilmesi için önemli bir adım olduğunu belirterek, “Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemek, mevcut bozulmaları gidermek, çevreyi iyileştirmek ve geliştirmek, çevre kirliliğini önlemeye yönelik tüm çalışmaların kontrolünü sağlamak için bu birimin kurulması gerekiyordu” dedi.
Birim, Bodrum Belediyesi bünyesinde kurulu bulunan Asfalt Üretim Tesisi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Mumcular Kum Ocağı tesislerinin çevre yönetimi hizmetlerinin, mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini, koordine edilmesini izleyecek ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit edecek. Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemelerle, denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirecek.
Belediye bünyesinde “Sıfır Atık Yönetim Sistemi”nin etkinliği konusunda yapılacak çalışmalarda yine Çevre Yönetim Birimi tarafından yürütülecek.
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Babacan ve Karamollaoğlu'ndan ortak basın açıklaması
- Zavallılığın eseri
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
Video Haberler
- Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
- Habertürk TV sunucusu zamlara böyle isyan etti
- Bankada borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı
- Dikkat! Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan uyarı
- Ekrem İmamoğlu'ndan GTA 5 göndermeli hijyen paylaşımı
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Babacan ve Karamollaoğlu'ndan ortak basın açıklaması
- Zavallılığın eseri
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Alevilerin evleri yine işaretlendi