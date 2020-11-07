Bodrum'da doğa kazanacak
Bodrum Belediyesi’nin “Bodrum'da Doğa Kazanacak” sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği kapsamında ekipler ve gönüllüler Adaboğazı olarak da bilinen Akvaryum Koyu’nda kıyı temizliği gerçekleştirdi. Etkinliğe sanatçılar Erkan Oğur ve Zeynep Casalini destek verdi.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı bir grup personel Bitez Liman bölgesinden başlayarak karadan diğer grup ise denizden Akvaryum Koyu’na ulaştı. Adaboğazı yürüyüş güzergahından Akvaryum Koy'una giden ekip yol üzerinde kıyılarda ve ağaçlık alanlarda bırakılan çöpleri tek tek topladı. Yarımada bölgesinde yapılan geniş çaplı temizlik sırasında maskeler, plastik ve cam şişeler, metal atıklar, kıyafetler, sigara izmaritleri ile birçok çeşitte atık malzeme toplandı.
Etkinliğe katılan Sanatçı Erkan Oğur, "Şu an burada insan olmanın utancını topluyoruz. Böyle toplamayla da baş edemeyiz. İnsanların bilinçlenmesi lazım, eğitim lazım." diyerek tepkisini gösterdi.
Deniz kıyısındaki sigara izmaritlerini tek tek elleriyle toplayan Sanatçı Zeynep Casalini ise "Ben kendimi bildim bileli Bodrum'dayım. Eskiden kabuk toplardım şimdi aynı yerlerde çöp topluyorum. En çok izmarit ve küçük kapakları topluyorum. Çünkü onlar denize ulaşıyor ve balıklar yanılarak onları yemeye çalıştığı için ölüyor. Benim için bu küçük çöpleri toplamak daha önemli. Yazın gelip denize girip kirletmek yerine evimizdeymiş gibi davranmak çok daha iyi olur diye düşünüyorum." dedi.
Yaklaşık üç saat süren temizlik etkinliği sonrasında toplanan atıklar tekneyle Bodrum Limanı’na getirildi. Temizlik İşleri ekipleri, poşetler dolusu atığı Bodrum Belediyesi'nin Konacık Mahallesi’nde bulunan Geri Dönüşüm Merkezi’ne götürdü.
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