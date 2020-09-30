Bodrum'da ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye tablet verildi
Bodrum Belediyesi, Bodrum’da ihtiyaç sahibi öğrenciler için 400 adet tablet temin etti. Tabletler, Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz’a teslim edildi.
Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yarımada genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz tablet temin etti. İçinde SIM kartları olan, 25 GB ücretsiz hazır interneti ile uzaktan eğitim sürecine uygun 400 adet tablet, Başkan Aras tarafından Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz’a teslim edildi.
Bodrum’da hiçbir öğrencinin eğitimden geri kalmasına göz yummayacaklarını belirten Başkan Aras, çok sayıda aileden belediyeye talep ulaştığını ve bunun üzerine bağışçıların desteğiyle 400 adet tablet temin edildiğini belirterek “Elimizden gelen imkanlar ölçüsünde eğitim için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin işini kolaylaştıracak her türlü imkanı yaratmak bizim birinci görevimiz” diye konuştu.
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