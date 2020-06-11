Bodrum'da kurutulan azmak can suyuyla kurtarıldı

11 Haziran 2020 Perşembe, 12:31

Akyarlar Mahallesi'nde kurbağa ve balık türlerine ev sahipliği yapan ve yol yapmak amacıyla toprak dökülerek kapatılmak istenen azmak, Bodrum Belediyesi’nin müdahalesiyle kurtarıldı. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Tarımsal İşler Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen çalışmada ilk olarak kurumak üzere olan azmağın bir bölümüne su takviyesi yapıldı. Doğal yapısı bozulan azmak eski haline döndürüldü. Alttan bir su kaynağı ile beslenen ve kendi içinde bir ekosistemi olan sazlık alanın bir bölümüne dökülen toprak yığını iş makineleri tarafından kaldırıldı. Çalışmalar sırasında Belediyenin Su Ürünleri Mühendisi de hazır bulundu.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, birçok canlıya ev sahipliği yapan lagünün zaman içinde doğal bir habitat haline geldiğini fakat bilinçsiz müdahale ile yok edilmek üzereyken tespit edildiğini belirterek “Vatandaşlar tarafından yapılan araç yolunun diğer tarafında kalan ve bu habitatta yaşayan canlılar su azlığından, oksijen yetersizliğinden dolayı bir süre sonra öleceklerdi. Belediyemizce vatandaşlar tarafından yapılan yol yapımı sonrası ikiye ayrılan bölgeye su takviyesi 2-3 metre yüksekten oksijenlendirilerek yapıldı. Daha sonra yol kaldırılarak, canlıların ekosistem bağı eski haline getirildi.”dedi.