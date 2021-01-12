Bodrum'da şehit pilot anısına dikilen ağaçlar kesildi

12 Ocak 2021 Salı, 14:49

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ağaların kesilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şehit Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu’nun ailesinin ve yurttaşların katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında Aras sorumluların bulunması için çalışma başlattıklarını ve bu işin takipçisi olacaklarını belirtti.



Aras, “Ağaç kesiminin hiçbir şekilde bir açıklaması olamaz. Bir şiddet göstergesidir. Özellikle toplumumuzda kadına şiddet, çocuğa şiddet ya da toplumsal şiddet her ne ise; ağaca yapılan, sokak hayvanlarına yapılan, doğaya yapılan bu türlü müdahaleler de şiddet kapsamına girmektedir. Bunun herhangi bir şekilde bir açıklaması ya da mazereti olamaz. Tabi ki önemli olan bir husus da burada bir şehit çeşmemizin bulunması. Şehit Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu arkadaşımız 2006’da Kara Harp Okulu’nda mezun olduktan sonra TSK’nın yurt içi ve yurt dışı görevlerinde onurla gururla başarıyla görev yapmış bir kardeşimizdir. Daha sonra 2011 yılında Afganistan’da görev yaparken kullandığı Sikorsky tipi helikopterin düşmesi sonucu 11 kahraman silah arkadaşıyla beraber şehit olmuştur. Bu çeşme ailesi tarafından buraya yapılmış, bu ağaçlar da onun ruhunu ve hatırasını yaşatmak için buraya dikilmişti." dedi.

"ŞEHİDİMİZİN ADINA BÜYÜK BİR ORMAN OLUŞTURULACAK"

Yapılan bu işin bir ağaç katliamı olduğunu ve şehidin hatırasına büyük bir saygısızlık yapıldığını ifade eden Aras, “Buraya duyarlı yöneticilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte bu vandallığı kınamak ve aynı zamanda kesilen ağaçlara karşılık da ‘burayı orman yapacağız’ düşüncesiyle geldik. Biz şehitlerimizi yaşatacağız ve onların anılarına sahip çıkacağız. Kamuoyu bilsin ki şehidimizin adına Bodrum’a çok büyük bir orman oluşturacağız. Tabi ki yapanın yanına da kar kalmayacak, onlara da gerekli yaptırımı uygulayacağız.” diye konuştu.

Şehit Tahsin Barutçu’nun annesi Nesrin Barutçu ise yaptığı açıklamada, “Görüyorsunuz çevremize verilen birçok zararlar nedeniyle iklim değişiklikleri ve kuraklıklar yaşanıyor. Ülkemiz yavaş yavaş kuraklaşan bir ülke haline geliyor. Eğer bu katliamlar devam ederse hepimiz susuz ve ağaçsız kalacağız. Biz yıllardır bunu anlatmaya çalışıyoruz. 15 yıl önce başlatılan Suyun Yok Hali Projesi ve ağaçlandırma çalışmaları hala hızla devam ediyor ama biz halkımıza bunu anlatamıyoruz. Ben bir öğretmen olarak, her bilinçli insanın çevresine bu konuda eğitim vermesini istiyorum. Bu yapılan hareketi ve katliamı şiddetle kınıyor ve başkalarına örnek olmamasını diliyorum” dedi. Şehit Tahsin Barutçu’nun babası Fevzi Barutçu ise açıklamasında, “Hatıra olarak dikilen bu ağaçların kesilmesi bizi de katletmiştir. Bunu yapanları her şeyden önce vicdanları boğacak öyle inanıyorum. Her çalışmasını sevgiyle saygıyla iftiharla izlediğimiz, Bodrum’a yakışan ve Bodrum’u iyi temsil eden çok değerli kardeşim Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a göstermiş olduğu bu hassas onurlu ve yürekten davranışı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.